Erasmus Espagne : l’Université d’Alger 2 annonce de nouvelles bourses

Une nouvelle chance s’offre aux étudiants souhaitant poursuivent leurs études à l’étranger, spécialement en Europe. En effet, l’Université d’Alger 2, Abou el Kacem Saâdallah, a annoncé de nouvelles bourses en Espagne au profit des étudiants inscrits en Licence, mais aussi au profit des enseignants.

Dans un communiqué rendu public sur son site officiel, le Vice-Rectorat chargé des Relations Extérieures, de la Coopération, de l’Animation et de la Communication et des Manifestations Scientifiques de l’Université d’Alger 2, Abou el Kacem Saâdallah, a fait savoir que de nouvelles bourses universitaires ont été allouées au profit des étudiants inscrits en Licence ainsi qu’aux enseignants au titre de l’année universitaire 2022/2023.

L’Université d’Alger 2 a également souligné que ces bourses ont été offertes par l’Université d’Alicante en Espagne et qu’elles s’inscrivent dans le cadre des projets du programme d’échange européen Erasmus + ICM.

Selon la même source, le nombre de bourses offertes est fixé à trois mobilités, soit deux accordées aux étudiants de premier cycle inscrits en Licence et une accordée aux enseignants. Il convient de souligner que la durée de cette mobilité est de cinq mois pour les étudiants et de cinq jours pour les enseignants, et ce, au cours de l’année universitaire 2022/2023.

Les spécialités concernées et le dossier à fournir

Le communiqué de l’Université d’Alger 2 a indiqué que ces nouvelles bourses concernent les étudiants et les enseignants des Langues, notant, dans ce même sens, qu’un niveau de langue « B2 » est requis en espagnol ou en anglais. Concernant le dossier de candidature, ce dernier doit contenir les documents suivants :

La déclaration sur l’honneur jointe à l’annonce remplie et scannée.

Le Curriculum Vitae (CV).

Une lettre de motivation rédigée en espagnol ou en anglais.

Pour les étudiants : les relevés de notes, le diplôme du baccalauréat ainsi que tous les certificats de scolarités obtenus.

Pour les enseignants : une attestation de travail.

Pour les enseignants : la liste des publications scientifiques.

Il convient également de souligner que le dossier doit étre envoyé au plus tard le 20 mai 2022 à l’adresse mail de l’Université d’Alicante : [email protected]. L’Université d’Alger 2 Abou el Kacem Saâdallah a conclu son annonce en appelant les personnes intéressée à prendre attache avec la cellule Erasmus+ au niveau du Vice-Rectorat chargé des Relations Extérieures et de la Coopération via l’adresse mail : [email protected].