Éradication marché noir des devises : le ministre dévoile sa stratégie

C’est sous le thème « la promotion de l’économie nationale et du développement local » que se tient la rencontre périodique Gouvernement et walis, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ces 24 et 25 septembre 2022. C’est le Chef d’Etat, qui a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de cette rencontre, se tenant au niveau du Palais des Nations au Club des Pins à Alger.

En marge de cette rencontre Gouvernement – walis, plusieurs ministres ont intervenu. Le ministre des Finances Brahim Djamel Kassali a déclaré que les pouvoirs publics ont pris toutes les mesures économiques et financières. Ceci afin de soutenir l’investissement et d’améliorer la gouvernance financière.

Il a aussi souligné que les autorités avaient pris, au cours des deux dernières années, « un certain nombre de mesures pour préserver le marché du travail ». Et « protéger l’économie et la stabilité financière des institutions » parallèlement aux réformes « pour éviter de futures crises ».

Kassali a expliqué que le contexte actuel nécessite de financer l’économie par des sources alternatives telles que la finance islamique. En effet, ce dernier explique que les produits financiers islamiques peuvent connaitre une diversification afin d’absorber la masse monétaire sur le marché parallèle.

En ce qui concerne les finances locales, le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a précisé que différents mécanismes financent les communautés locales, qui sont constitués d’auto-ressources, de taxes et d’actifs. Et par des interventions de l’Etat à travers le Fonds de Solidarité des Collectivités Locales pour réduire les disparités entre les communes.

3 points sur l’économie évoqués par Tebboune lors de l’ouverture de la rencontre Gouvernement – walis

A l’occasion de l’ouverture de la réunion Gouvernement –walis, le président de la république, qui a donné le coup d’envoi de cette dernière, a abordé plusieurs points, dont l’économie, dans son discours. Il a d’abord affirmé que notre économie commence aujourd’hui à se redresser, en ajoutant que l’objectif « est de développer notre revenu national d’une manière qui nous permette d’entrer dans le groupe des BRICS. » En rassurant aussi que l’Algérie avance vers la force économique.

Le Chef d’Etat a aussi abordé le sujet de la valeur du dinar. En affirmant que la banque mondiale reconnaît que l’Algérie est entrée dans une bataille pour faire monter la valeur du dinar.

Enfin il a évoqué les résultats positifs des exportations hors carburant, en disant, que l’Algérie a obtenu des résultats positifs en croissance économique et pour la première fois nous exportons en dehors du carburant, en réalisant 5 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures.