Équivalence des diplômes : fini les déplacements, tout se fait en ligne

Faire reconnaître un diplôme décroché à l’étranger ne passera plus forcément par un guichet. Le Haut-Commissariat à la numérisation vient de brancher deux prestations supplémentaires du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur Dzair Digital Services, le portail unique des services publics en ligne.

Première nouveauté : la reconnaissance et l’équivalence des titres universitaires obtenus hors du pays. Seconde nouveauté : le dépôt des candidatures au programme postdoctoral, jusqu’ici tributaire d’un circuit plus lourd.

Les diplômes étrangers traités directement sur le portail national

Tout détenteur d’un titre universitaire acquis à l’étranger peut désormais engager sa procédure de reconnaissance sans quitter son domicile. L’instruction du dossier auprès des autorités compétentes, de même que la délivrance de l’équivalence, s’articule autour d’une interface unique. Le déplacement physique n’est plus un passage obligé.

Ce chantier n’arrive pas isolé. Au cours de l’été, la Fonction publique avait déjà dématérialisé son propre dispositif, avec un portail consacré aux équivalences de diplômes pour les concours administratifs. Deux logiques distinctes, mais une même volonté : en finir avec la pile de photocopies certifiées.

L’enjeu dépasse la simple commodité. Des milliers d’Algériens formés en Europe, au Canada ou en Asie reviennent chaque année et butent sur cette étape administrative avant de postuler à un emploi ou de poursuivre un cursus. Raccourcir le délai, c’est aussi limiter la fuite des compétences.

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Les candidatures postdoctorales basculent en ligne

Le second service s’adresse aux chercheurs. Déposer un dossier de candidature au programme postdoctoral se fait maintenant via la plateforme gouvernementale, avec les mêmes identifiants que pour les autres démarches. La procédure, réputée fastidieuse, se trouve considérablement allégée.

Pour le ministère de l’Enseignement supérieur, l’opération vise à fluidifier le parcours des jeunes docteurs. Ces derniers constituent le vivier des laboratoires nationaux et leur accompagnement figure parmi les priorités affichées du secteur. Moins de paperasse signifie, en théorie, davantage de candidatures traitées dans les temps.

Le Haut-Commissariat souligne que cette intégration s’est faite en coordination étroite avec la tutelle universitaire. Chaque secteur ministériel reste maître de ses procédures métier, le portail n’assurant que la porte d’entrée unifiée et l’authentification de l’usager.

Dzair Digital Services s’étoffe secteur après secteur

L’ajout de ces deux prestations prolonge une séquence entamée depuis plusieurs mois. En août dernier, le secteur de l’énergie avait vu six démarches liées à l’électricité et au gaz rejoindre le guichet numérique, dont le paiement des factures Sonelgaz et la simulation des consommations.

Le mouvement s’est accéléré à la rentrée. Les ressources en eau ont apporté leur contribution avec les demandes de raccordement au réseau d’eau potable et à l’assainissement, tandis que la Direction générale des impôts mettait en service cinq attestations fiscales téléchargeables depuis le portail, lors d’une cérémonie organisée à Tipaza.

L’Éducation nationale n’est pas en reste : un espace réservé aux parents d’élèves, baptisé Awliya, avait été ouvert début septembre pour gérer les inscriptions en préparatoire et les cas exceptionnels en première année primaire.

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La transformation numérique répond à une commande présidentielle

Derrière ces ajouts successifs, une consigne venue du sommet de l’État. Le président de la République a demandé que le portail national absorbe progressivement l’essentiel des démarches administratives, tous ministères confondus. L’interopérabilité entre administrations constitue l’autre volet de cette feuille de route.

Le Haut-Commissariat annonce poursuivre le travail avec l’ensemble des départements ministériels. Objectif affiché : enrichir en continu le catalogue disponible et réduire le nombre de dossiers encore traités au comptoir. Citoyens, étudiants, chercheurs et opérateurs économiques figurent parmi les publics visés.

Reste la question de l’usage réel. Un service en ligne ne vaut que par sa fiabilité et par la rapidité du traitement en aval. Les prochains mois diront si la dématérialisation tient ses promesses sur le terrain, notamment pour les dossiers d’équivalence, historiquement sensibles aux délais.

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