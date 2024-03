Equipes de France : Adli et Cherki zappés par Deschamps et Thierry Henry

Les deux joueurs franco-algériens, Yacine Adli et Rayan Cherki, ont été zappés par les équipes de France. En effet, ils n’ont pas été retenus tous les deux par Didier Deschamps et Thierry Henry, respectivement chez les Bleus et les Bleuets.

Il y a environ une semaine, Yacine Adli a fait son choix concernant la sélection nationale qu’il veut représenter sur le niveau international. En effet, il l’a dit clairement, dans une conférence de presse, qu’il veut représenter la France. Certes, il n’a pas donné plus de détails, mais il s’est juste contenté de dire qu’il veut jouer « dans le haut niveau ».

Bien qu’il soit sur une marge de progression impressionnante, le milieu de terrain franco-algérien de 23 ans, a été zappé par Didier Deschamps. Ce dernier, qui a communiqué sa liste cette après-midi, n’a pas retenu le joueur pour le stage du mois de mars, qui sera ponctué par les deux matchs amicaux face à l’Allemagne (23 mars) et au Chili (26 ans).

Certes, Adli est en passe de s’imposer comme un élément incontournable au sein de l’AC Milan. Mais cela ne lui a pas suffi pour séduire Deschamps. Il doit savoir que les places sont très chères chez les Bleus, reste à savoir s’il va regretter son choix dans l’avenir.

Cherki risque de rater les JO Paris-2024

L’autre binational, Rayan Cherki, n’a pas encore tranché sur la sélection nationale qu’il va représenter sur le niveau international. Certes, il est éligible pour la France, l’Algérie et même l’Italie, mais pour le moment, il est sous la disposition de l’équipe de France U23.

Mais il n’a pas été retenu par Thierry Henry pour le stage du mois de mars, ponctué par deux matchs amicaux face à la Côte d’Ivoire et les États-Unis les 22 et 26 mars. Bien qu’il soit en difficulté avec l’Olympique Lyonnais, le joueur demeure une valeur sûre. D’ailleurs, les médias français ont considéré la mise à l’écart du joueur comme une surprise.

Cherki sera appelé à retrouver sa constance de jeu avec son équipe. Dans le cas contraire, il risque de rater les Jeux Olympiques Paris-2024 avec les Bleuets.