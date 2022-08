Equipes d’Algérie – Adidas : le partenariat touche à sa fin

À partir de l’année 2023, la fédération algérienne de football va opter pour un autre équipementier. En effet, elle lance un avis d’appel d’offres national et international pour choisir une nouvelle marque qui va fournir les équipements sportifs pour les différentes sélections nationales.

La FAF lance un avis d’appel d’offres national et international ouvert à la concurrence pour le choix d’un équipementier pour la fourniture d’équipements sportifs (vêtements et accessoires) pour les équipes nationales et ses membres. « Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le Cahier des Charges dès la publication de l’avis auprès du Secrétariat Générale de la FAF moyennant un paiement de 30.000,00 DZD pour les équipementiers dont le siège social se trouve en Algérie et 300,00 € pour ceux domiciliés à l’étranger, à l’adresse suivante : Fédération Algérienne de Football – FAF, 11, Chemin Ahmed Ouaked Dely Ibrahim – Alger – Algérie ». a indiqué la première instance du football national dans un communiqué officiel.

« Les dossiers de soumission (dossier administratif, offre technique et offre financière), devront être déposés sous pli fermé et anonyme, au plus tard le 30 septembre 2022 à 12 heures. Ils ne devront porter que la mention : « Offre pour le Choix de l’équipementier de la FAF » « à ouvrir uniquement en présence de la commission d’ouverture et d’évaluation des offres ». L’ouverture des plis s’effectuera, au siège de la FAF, dans les dix (10) jours ouvrés de la réception des offres. Les candidats seront informés de la suite donnée à leur candidature dans les conditions et selon les modalités prévues par le Cahier des Charges. La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres ». Ajoute la FAF dans son communiqué.

FAF-Adidas, c’est bel et bien fini

En lançant un appel d’offres pour choisir un nouvel équipementier, la FAF confirme la fin de sa collaboration avec la firme allemande Adidas après sept ans. En effet, le contrat qui expirera en 31 décembre 2022 ne sera pas renouvelé.

Il est à rappeler qu’Adidas a accompagné les sélections nationales depuis janvier 2015. La firme allemande avait succédé à Puma, dont le contrat n’avait pas été renouvelé le 31 décembre 2014. Puma avait fourni les équipements sportifs aux différentes équipes aux sélections nationales pendant cinq années, soit entre janvier 2010 et décembre 2014.