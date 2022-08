Equipe type Ligue 1 française : Belaïli aux côtés de Neymar et Messi

Youcef Belaili figure dans le onze type de la 3e journée du championnat de la Ligue 1 Uber Eats. Un onze type dans lequel on trouve les stars du PSG, en l’occurrence Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Après avoir raté sa première sortie face au RC Lens, Youcef Belaili s’est racheté de fort belle manière. Auteur d’une entrée réussie face à l’Olympique de Marseille, il a fourni une prestation du premier ordre hier face au SCO Angers.

En effet, l’ailier gauche de la sélection nationale a fortement contribué à la victoire décrochée par le Stade Brestois en dehors de la maison sur un score sans appel de trois buts à un. Il a délivré deux passes décisives, avant de céder sa place à la 66’. Un rendement qui a satisfait son entraineur Michel Der Zakarian ainsi que les supporters brestois.

En enchainant une nouvelle bonne performance, Belaili affiche d’ores et déjà sa grande ambition de faire une grande saison. Sa bonne forme ne peut que rassurer le sélectionneur national Djamel Belmadi en prévision des prochaines échéances.

Youcef dans la même équipe avec Neymar, Mbappé et Messi

Auteur d’une belle prestation face au SCO Angers, Youcef Belaili a reçu la meilleur note du coté du Stade Brestois avec 8/10.

Mieux, il figure dans le onze type de la 3e journée du championnat français, en compagnie de son coéquipier Jean-Kevin Duverne. Un onze établi par le journal « L’Equipe » dans lequel figurent aussi des stars du championnat de la Ligue 1 Uber Eats. On cite notamment Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Marco Verratti.

Il est à noter que le journal « L’Equipe » n’a pas tari d’éloge sur le natif d’Oran. En effet, il a écrit : « Son entrée face à l’OM dimanche dernier avait changé le visage de son équipe. Titulaire face au SCO Angers, l’Algérien a illuminé le match par ses appels, ses dribbles bien sentis et sa justesse sur ses corners décisifs pour Le Douaron et Dari. Il a réduit Sabanovic à un rôle de spectateur et aurait pu marquer avec un peu plus d’adresse ».