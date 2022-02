Équipe type de la CAN 2022 : les Verts sont-ils présents ?

La grande compétition footballistique du continent, la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, a enfin dévoilé le vainqueur, et ce, après presque un mois de concurrence et de rencontres enflammées, regroupant les meilleures sélections africaines.

Menée par un Sadio Mané très souvent décisif, l’équipe sénégalaise a décroché la victoire face aux Pharaons égyptiens, obtenant ainsi le titre continental, après 90 minutes de temps officiel, 30 minutes de prolongation et des tirs au but.

Les Fennecs algériens absents

À cet effet, et comme chaque édition de la CAN, une liste de l’équipe type de tout le tournoi est dévoilée. Pour cette 33e édition, les Fennecs algériens ont manqué à ladite équipe.

L’absence de Riyad Mahrez et ses coéquipiers dans l’équipe type de la CAN 2021 au Cameroun fait suite à leur niveau moyen et leur faible performance. Sachant également que les Champions d’Afrique en titre de l’année 2019 sont sortis du tout premier tour de ce tournoi africain, après un nul face à la Sierra Leone, et deux défaites face à la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire.

Forte présence de joueurs sénégalais

Pour l’équipe type de cette 33e édition, elle est marquée par la forte présence de joueurs Sénégalais, mais aussi de joueurs Égyptiens. Elle compte également un joueur Camerounais et un joueur Marocain, ainsi que deux Burkinabés.

Elle se compose donc des Égyptiens Mohamed Salah, Mohamed Abdelmonem et Mohamed Elneny ; des Sénégalais Sadio Mané, Nampalys Mendy, Edouard Mendy et Saliou Ciss ; du Camerounais Vincent Aboubakar, du Marocain Achraf Hakimi et des Burkinabés Edmond Tapsoba et I. Touré.

Par ailleurs, il convient de mentionner que la 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui s’est tenue en Égypte en 2019, soldée par le couronnement de l’équipe nationale, avait vu la présence de quatre Fennecs dans l’équipe type, dont Rais M’bolhi, Ismael Bennacer, Adlène Guedioura et Riyad Mahrez.