Équipe nationale : une pépite algérienne décroche son 1er contrat pro

Le jeune espoir de l’équipe d’Algérie des U20 vient de s’engager officiellement avec club du Toulouse FC. Âgé de 19 ans, Fares Chaibi a parafé son premier contact professionnel avec le club pensionnaire de la seconde division française.

« C’est une grande fierté pour moi, qui était encore en club amateur il y a peu, je suis vraiment reconnaissant envers le TFC de m’avoir offert cette chance », déclare le milieu de terrain algérien. Le joueur évoluait avec la formation du FC Lyon, il s’est vite distingué et a attisé les convoitises du club violet qui l’a intégré à son équipe réserve il y a deux ans, avant de le faire signer définitivement en tant que joueur professionnel de la première équipe.

« C’est allé très vite, mais je sais que ça peut aller aussi vite dans l’autre sens, donc il faut continuer à travailler. Je suis un milieu de terrain « box-to-box », avec un gros volume de jeu et plutôt à l’aise techniquement. Et j’ai hâte de m’intégrer le plus vite possible au groupe professionnel pour pouvoir, un jour, montrer mes qualités au Stadium, et rendre au Club la confiance qu’il m’a donnée », dit-il après sa signature avec le club toulousain.

À noter que le contrat du joueur sera effectif à partir du 1er juillet 2022.

Avenir et ambition

L’international algérien U20 Fares Chaibi est doté d’une grande capacité technique et athlétique. Il s’est entraîné avec l’équipe première du Toulouse FC dès sa première saison alors qu’il n’avait que 16 ans.

Le passage au monde professionnel du football n’a pas été une tâche difficile pour le jeune algérien, son ancien entraîneur,Jean-Christophe Debu, l’a confirmé après ce grand pas pour le joueur, « C’est un garçon déterminé, motivé par une réelle envie de réussir et investi quand il va s’entrainer avec les pros, où il n’hésite pas à prendre des initiatives. Son potentiel athlétique et technique fait de lui un joueur qu’on peut qualifier de généreux sur le terrain, et il faut qu’il continue à travailler pour polir ses qualités », dit-il en voyant son prodige évoluer plus haut dans le club qui l’a formé.