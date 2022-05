Equipe nationale : une nation Africaine refuse d’affronter l’Algérie

Djamel Belmadi insiste pour la programmation d’un match amical lors de la prochaine date FIFA, mais la fédération algérienne de football peine à trouver un sparring-partner disponible. Alors que le sélectionneur national n’est pas chaud d’affronter certaines nations mondiales qui ont fait leur proposition à la FAF, le Sénégal a refusé d’affronter les Verts, mettant ainsi Belmadi dans une situation embarrassante.

C’est à partir du 4 juin prochain que la sélection nationale entrera en lice dans les éliminatoires de la CAN 2023, à l’occasion de la réception de son homologue Ougandaise au nouveau stade d’Oran. Par la suite, elle se déplacera à Dar Es-Salem pour aller défier la Tanzanie quatre jours après, soit le 8 juin.

Et comme la date FIFA s’étalera jusqu’à la mi-juin, Djamel Belmadi veut en profiter pour programmer un match amical face à une nation de renom car ce sera la meilleure façon pour combler les lacunes constatées et parfaire les réglages qui s’imposent avant la fin du stage. Il a demandé à la fédération algérienne de football de trouver un sparring-partner de qualité pour le 14 juin prochain, mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, il n’y a pas de nouveau.

Belmadi refuse l’Uruguay, le Sénégal rejette l’Algérie

Malgré l’échec de la qualification pour la prochaine coupe du monde au Qatar, il n’en demeure pas moins que la sélection nationale algérienne force le respect de plusieurs fédérations du monde entier. Nombreuses sont celles qui ont sollicité la fédération Algérienne de football pour un match amical lors de la prochaine date FIFA.

Il y avait l’intérêt du Venezuela et de l’Uruguay ainsi que des petits pays de l’Europe de l’Est pour des rencontres amicales contre l’EN, mais visiblement ni les noms ni le football développé par ces teams n’ont réussi à emballer le coach. D’autres propositions ont été faites par d’autres nations de football, et à chaque fois ça tombe à l’eau à cause des hésitations du staff et surtout de ses exigences. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela reflète la grande importance du match amical aux yeux de Belmadi qui veut bien en profiter pour jauger le niveau de certains éléments qui devraient célébrer à l’occasion leur première sélection. Cela rentre dans le cadre du remaniement de l’effectif des Verts en prévision des prochaines échéances.

La première instance du football nationale a sollicité son homologue Sénégalaise pour un éventuel match amical entre les deux sélections, mais elle a reçu une réponse défavorable. En effet, et selon le journal Sénégalais «Record» spécialisé en foot, cela n’aura pas d’intérêt pour le Sénégal qui va préparer le Coupe du Monde avec un groupe composé de la Colombie, le Japon et la Pologne.

Les responsables à la FAF s’activent afin de trouver un sparring-partner disponible qui convient aux exigences de Djamel Belmadi. Ce dernier insiste toujours pour la programmation d’un match amical mi-juin, mais puisque la FAF peine toujours à obtenir l’accord des nations qu’elle a sollicitées, cela met le sélectionneur national dans une situation embarrassante.