Équipe nationale : quand un ex-joueur marocain fait l’éloge de Belmadi

En seulement deux ans, le sélectionneur national Djamel Belmadi a réussi à construire une équipe forte, cohérente et surtout stable. Il a fait appel aux meilleurs footballeurs, loin de tout favoritisme ou clanisme ayant gagné le domaine footballistique en Algérie.

Le ministre du bonheur comme aiment l’appeler les Algériens, ne s’est pas contenté de créer une sélection ayant pu reporter la coupe d’Afrique. Mais il a aussi réussi à préserver une impressionnante série d’invincibilités plaçant l’Algérie aux côtés des grandes et prestigieuses équipes à l’image de l’Argentine, l’Allemagne ou encore l’Italie.

Outre sa compétence et persévérance, Djamel Belmadi est connu pour avoir été honnête, juste et encourageant envers tous les joueurs sans exceptions. Une qualité aussi importante et indispensable à tout manager voulant voir son équipe évoluer et réussir.

Quand un ex-footballeur marocain vante les qualités de Belmadi

« J’espère qu’on aura au Maroc, en Algérie et en Tunisie, une nouvelle génération d’entraineurs comme Belmadi. Ce dernier est un exemple pour les entraineurs qui aiment donner aux joueurs toutes les chances de réussir » a déclaré Mustapha Hadji, ex-footballeur marocain dont la déclaration a été rapporté ce vendredi 26 novembre 2021, par nos confrères d’El Bilad.

Par ailleurs, il a également indiqué que le coach des Fennecs ainsi que celui du Sénégal, en l’occurrence Aliou Cissé, constituent une exception dans le monde arabe et africain. « Les Arabes n’accordent pas assez de confiances aux anciens joueurs. Raison pour laquelle il faudrait leurs accordés de la confiance comme Belmadi avec l’Algérie et Cissé avec le Sénégal », estime Mustapha Hadji, qui occupe actuellement les fonctions de conseiller à l’équipe nationale du Maroc.