Équipe nationale : les éloges d’Arsène Wenger à Belmadi

Djamel Belmadi réalise un nouvel exploit. Il détient désormais le record de longévité des sélectionneurs d’Algérie. Il reçoit l’éloge d’un grand entraineur, Arsène Wenger en l’occurrence.

Nommé sélectionneur d’Algérie le 2 août 2018, Djamel Belmadi a pu se frayer un chemin vers la gloire. Malgré les désillusions de la CAN-2021 et du 29 mars dernier, il n’en demeure pas qu’il a écrit l’histoire de la sélection nationale. Il a aussi réussi à conquérir les cœurs de tous les Algériens.

Après l’avoir mené à remporter la CAN-2019 en Egypte après 29 ans d’attente, Belmadi a pu faire de la sélection nationale une équipe redoutable en Afrique. Une équipe qui reste intraitable à domicile mais qui ira aussi chercher des exploits dans ses différents déplacements dans le continent. On cite notamment la victoire historique au Cameroun face aux Lions Indomptables le 25 mars dernier. Mieux, son bilan plaide largement en sa faveur, avec 31 victoires, 10 nuls et 4 défaites, dans 45 matchs, toutes compétitions confondues.

Celui que les Algériens surnomment «Le ministre du bonheur» réalise un nouvel exploit. Il détient désormais le record de longévité des sélectionneurs d’Algérie. Un record détenu par la légende Rachid Mekhloufi (4 matches 1971-1972 et 21 matches septembre 1975-mai 1979). «S’inscrire dans la durée avec mon pays est quelque chose d’extraordinaire, c’est plus qu’un honneur. J’espère qu’il y aura d’autres sélectionneurs derrière qui battront ce record de longévité». A commenté Belmadi son nouveau record lors de sa dernière sortie médiatique.

Quand Belmadi reçoit l’éloge de Wenger

Les exploits réalisés par Djamel Belmadi à la tête de la sélection nationale ne sont pas passés inaperçus des grands entraineurs au monde. Il reçoit l’éloge d’Arsène Wenger.

Ce grand technicien français et entraineur emblématique d’Arsenal affirme que les entraineurs africains sont en évolution depuis quelques années. Il cite, entre autre, Djamel Belmadi. Selon lui, le sélectionneur national a une très belle vision de football. « Le football africain est en pleine effervescence et c’est en grande partie dû à une nouvelle génération d’entraîneur qui tente des innovations. Aliou Cissé est entrain de prendre de l’assurance, il comprend le jeu et sait cibler les money time. Il en est de même pour Djamel Belmadi qui a une très belle vision du football ». Dira-t-il, dans une interview accordée à «Sky Sport».

Il est à rappeler que Djamel Belmadi a failli quitter la sélection nationale après l’échec de la qualification pour la prochaine coupe du monde au Qatar. Mais le soutient totale du peuple algérien l’a dissuadé.