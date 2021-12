EN : l’Algérie a-t-elle battu le record mondial d’invincibilité ?

Madjid Bougherra et ses protégés ont largement marqué la précédente Coupe Arabe 2021 déroulée au Qatar, du 30 novembre jusqu’au 18 décembre de l’année en cours.

Auteurs d’une très bonne performance, mais aussi d’un haut niveau de jeu, ces derniers ont réussi à remporter le titre des Champions d’arabe, pour la première fois dans l’histoire du football algérien.

En effet, le meilleur buteur de la compétition Yacine Brahimi ainsi que ses coéquipiers ont réussi à être invaincus lors de toutes les rencontres footballistiques de ce tournoi arabe, enchainant ainsi une série de 6 matchs sans défaite, dont 5 victoires (Soudan, Liban, Maroc, Qatar et Tunisie) et un nul (Égypte).

Selon le manager général des Verts, Amine Labdi, ces résultats ont permis à l’Algérie de grimper au sommet du record mondial d’invincibilité, obtenu par l’Italie avec 37 matchs sans défaite.

Débutée le 18 novembre 2018, juste après l’arrivée de Djamel Belmadi à la tête du staff technique de l’équipe nationale (août 2018), la série d’invincibilité des Fennecs se poursuit toujours.

Ledit manager a affirmé, lors d’un entretien accordé à une chaine de télévision, que l’Algérie a égalé le record mondial de l’Italie le 11 décembre, en battant le Maroc en quarts de finale de la Coupe Arabe.

Quelques jours plus tard, avec les victoires contre le Qatar en demi-finale, et la Tunisie en finale, le record du monde a été renforcé par 39 matchs, selon la même source.

Labdi a également fait savoir que la Fédération internationale de football (FIFA) a reconnu le record d’invincibilité mondial de l’Algérie.

» Pour nous, le record d’invincibilité des Verts est 33 matchs sans défaite » (Aboud)

Par ailleurs, le chargé de communication de la Fédération algérienne de football (FAF), Salah-Bey Aboud, s’est exprimé à son tour à cet effet.

Ce dernier n’a pas inclus les victoires réalisées lors de la Coupe Arabe au Qatar, et a déclaré clairement que le record de l’équipe nationale n’a pas encore dépassé les 33 matchs affilés sans défaite.

» Pour nous, notamment pour le sélectionneur national Djamel Belmadi, le record d’invincibilité des Verts n’a pas franchi le seuil de 33 matchs sans défaite « , a-t-il affirmé.

Il est également utile de préciser que ni la FIFA ni la FAF n’ont communiqué à ce propos.

Rappelons que Belmadi et ses protégés débuteront, aujourd’hui à Doha au Qatar, les entrainements pour la CAN, où ils auront deux matchs amicaux, face à la Gambie et le Ghana, respectivement le 1er et le 5 le mois de janvier prochain.