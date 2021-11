Équipe nationale et Mahrez : Belmadi répond à Halilhodzic

Dans le cadre d’une conférence de presse, tenue aujourd’hui à 11 heures au Centre technique national de Sidi Moussa à Alger, le sélectionneur national Djamel Belmadi révèle de nombreux détails et aborde plusieurs points importants sur les prochaines confrontations.

En effet, Belmadi commence son colloque par rendre hommage à Mehdi Cerbah, l’ex-international algérien décédé dernièrement, mais aussi à Abderrahmane Soukane.

» Cerbah est une légende, je l’ai rencontré au Qatar, c’est une personne dévouée à son travail et j’ajoute que c’est une personnalité merveilleuse « , déclare le coach. » Soukane a aussi beaucoup donné à l’Algérie, grâce à des hommes comme lui, nous sommes là maintenant « , ajoute-t-il.

Belmadi répond à Halilhodzic

En outre, le « ministre du Bonheur » répond aux récentes déclarations du sélectionneur marocain Vahid Halilhodzic, en déclarant : » Halilhodzic est responsable de ses propos, il a le droit de parler. Quant à ma réponse, elle sera sur le terrain « .

Le technicien bosniaque avait beaucoup parlé de l’effectif de l’équipe nationale, qu’il a qualifiée de riche et a fait l’éloge du capitaine des Verts, Riyad Mahrez.

Il convient de préciser que Belmadi a évité de détailler dans sa réponse et longuement parler à cet égard en raison des tensions entre les deux pays, à savoir l’Algérie et le Maroc.

« Nous attendons que le recensement soit terminé », Belmadi

Dans un autre chapitre, l’entraineur parle de la préparation du match contre le Djibouti, où il révèle : » nous nous sommes bien préparés pour le match précédent et avant de parler du résultat du prochain match, nous attendons que le recensement soit terminé « .

Concernant le recensement, qui n’est pas encore terminé, Belmadi précise : » les premiers arrivants sont Benlamri et Bounedjah, et nous attendons l’arrivée du reste des joueurs, particulièrement ceux qui sont actifs en Europe, pour terminer le recensement et mettre la touche finale « .

Il exprime par ailleurs, un grand optimisme avant de retourner avec ses joueurs au Caire, en Égypte, où il affirme : » j’ai de beaux souvenirs dans ce pays, notamment la Coupe d’Afrique 2019, nous irons en Égypte avec une grande joie, nous avons trouvé tout beau au Caire, particulièrement le terrain « .