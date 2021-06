Équipe nationale : Djamel Belmadi répond aux médias tunisiens

Les guerriers du désert ont pris l’avion aujourd’hui jeudi pour Tunis, afin d’affronter les Aigles de Carthage en match amical qui s’annonce déjà palpitant, programmé demain à Radès (20h30).

Dans le cadre de la préparation en vue des éliminatoires du Mondial-2022, qui devront débuter à partir de mois de septembre prochain, l’équipe nationale de football affrontera vendredi son homologue tunisienne au stade Hamadi-Agrebi de Radès (20h30).

L’équipe de Djamel Belmadi, auteure de deux succès au stade Mustapha Tchaker de Blida en amical, respectivement face à la Mauritanie (4-1) et le Mali (1-0), espère bien réussir la passe de trois devant la Tunisie afin de maintenir son invincibilité.

La rencontre s’annonce déjà électrique et particulière malgré l’enjeu amical. En effet, la rivalité historique entre les deux voisins qui se connaissent bien a déjà commencé à travers les médias des deux pays et sur les réseaux sociaux, bien que les hostilités et les échangées de déclarations, ont resté dans le cadre sportif et dans un respect mutuel.

Belmadi répond aux médias Tunisiens

L’entraîneur de la sélection tunisienne Mondher Kebaier a estimé que l’Algérie partirait favorite, affirmant cependant qu’ »aucune équipe n’est imbattable », le coach a défié Djamel Belmadi et compte stopper la série d’invincibilités des verts afin de grimper au classement FIFA.

« Les derbies se jouent toujours sur de petits détails. Il y aura beaucoup d’engagement. Notre objectif est évident. Nous jouons chaque rencontre pour gagner et avancer dans le classement Fifa. Nous sommes aussi sur une bonne dynamique. Nous sommes prêts pour cette rencontre. On essaye d’imposer une domination sur le terrain à chaque fois qu’on joue à Radès, on impose notre style quel que soit l’adversaire », a affirmé le coach des « Aigles de Carthage » Mondher Kebaier.

De son côté le sélectionneur Algérien, s’est montré comme a ses habitudes très confiant, mais méfiant, affirmant ainsi qu’il s’attend à « un match difficile et compliqué », vendredi en amical face à la Tunisie à Radès (20h30).

Dans des déclarations accordées aux médias quelques instants avant le décollage vers la Tunisie, Djamel Belmadi a tenu à répondre a quelques provocations et déclarations des médias Tunisiens qui ont insisté sur le fait que l’Algérie n’est pas une équipe imbattable, et que la Tunisie est considérée comme la bête noir de la sélection Algérienne.

Le patron des Verts Belmadi a répondu :« Certes, nous ne sommes pas une équipe imbattable, mais il faudra le prouver sur le terrain. Je suis plutôt concentré sur mon équipe et la nécessité de réaliser un bon match, que par ce qui se dit en Tunisie »,

Néanmoins, Djamel Belmadi a mis en avant les qualités de cette équipe tunisienne qu’il considère « coriace » qui a beaucoup d’expérience, avec des joueurs habitués à l’Afrique et qui savent gérer les matchs.

« Nous allons affronter un adversaire de taille. Jouer contre la Tunisie nous donne souvent des matchs difficiles et compliqués, c’est ce qu’on recherche d’ailleurs. Nous continuons dans la préparation des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du monde 2022″, a-t-il déclaré.