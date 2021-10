Equipe nationale : Delort a-t-il renoncé à l’Algérie ?

Lorsque les rendez-vous footballistiques de grande envergure approchent, les footeux prennent un malin plaisir à monter des théories autour de la présence de certains et l’absence des autres. Il s’agit cette fois-ci d’Andy Delort et sa non-participation à la double confrontation Algérie – Niger dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

En effet, la liste des 25 joueurs convoqués a été dévoilée, suscitant une grande incompréhension concernant Delort. Ce joueur qui n’a eu de cesse de faire ses preuves avec l’OGC Nice, buteur ou auteur de passe décisive, il impressionne et représente un élément indispensable dans le onze entrant, mais pas selon le sélectionneur de l’équipe nationale, Djamel Belmadi.

Son nom ne figurant pas sur la liste, spécialistes et supporters ont cherché à comprendre pourquoi un tel joueur est exclu d’un match où il peut tant apporté à l’équipe? la réponse ne tournait pas autour de son jeu ou son talent indéniable, mais plutôt autour d’une raison extra-sportive.

Un post instagram serait à l’origine de cette exclusion, ou l’ancien joueur de Montpellier a partagé une photo avec une légende intrigante « si vous voulez construire un bateau, il est inutile de réunir des hommes de leur donner des ordres et de répartir les tâches. Donner leur simplement l’envie de partir à la découverte des mers lointaines », ses mots seraient adressés à l’entraîneur de l’EN qui ne l’a pas fait participer lors des deux rencontres de la première et la deuxième journée des éliminatoires.

le détail qui confirme la théorie

Rappelons que l’attaque des Verts selon la liste finale publiée était composée de Riyad Mahrez, Islam Slimani, Baghdad Bounedjah, Youcef Belaili, Adam Ounas et de Said Benrahma.

Blessure oblige, Islam Slimani sera probablement forfait à cause de sa blessure musculaire, alors que Adam Ounas à été remplacé par Ilan Kebbal et Mohamed Amoura, toujours pas de place pour l’attaquant niçois élu Aiglon du mois de septembre.

Exclu à cause d’un texte, mais pas celui d’instagram

Dans le cadre de son transfert cet été du Montpellier HSC à l’OGC Nice, Delort aurait signé une clause avec son entraîneur Christophe Galtier, un engagement pour renoncer à la CAN 2021-2022 au Cameroun. Ce dernier ne pouvant pas signer un joueur comme Delort ayant des origines africaines lors d’une année de CAN, sachant que quatre joueurs niçois seront déjà appelés et donc absents à l’instar de ses deux coéquipiers Youcef Atal et Hicham Boudaoui. Cet engagement est parvenu aux oreilles de Belmadi.

Des questions concernant ce joueur et son exclusion seront certainement posées jeudi lors de la conférence de presse d’avant-match, reste à voir si Djamel Belmadi acceptera d’éclairer nos lanternes.