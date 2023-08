Équipe nationale – binationaux : Gouiri a-t-il été convoqué en équipe de France Espoirs ?

Thierry Henry, le nouveau entraîneur de l’équipe de France des moins de 23 ans, a divulgué la liste de ses 23 joueurs en vue d’un match amical contre l’Ukraine, dans le cadre des préparatifs pour les éliminatoires de l’Euro 2024 en Slovénie.

La liste, diffusée aujourd’hui sur le site officiel de la FFF, souligne l’absence d’Amine Gouiri, le joueur franco-algérien évoluant au Stade Rennais.

Cet été, Gouiri a récemment contribué à la campagne de l’équipe de France des moins de 21 ans à l’Euro 2023, conduisant l’équipe jusqu’aux quarts de finale de la compétition tenue en Roumanie et en Géorgie.

Alors que Gouiri ne fait pas partie de l’équipe de France des moins de 23 ans pour l’entraînement à venir, cette étape semble indiquer que le joueur représentera les Verts lors des futurs matchs.

Le joueur plus proche que jamais des Verts

Amine Gouiri semble avoir fait avancer considérablement son processus de changement de nationalité sportive, marquant ainsi une étape significative dans ses démarches administratives.

D’après les informations relayées par le site « The New Arab », le talentueux attaquant formé à Lyon aurait apposé sa signature sur un document qui le lie plus étroitement aux couleurs des Verts algériens.

Cette pièce essentielle serait une lettre d’engagement, susceptible d’accroître de manière substantielle les perspectives pour Gouiri d’arborer le maillot de l’équipe nationale d’Algérie lors des futures compétitions internationales.

La même source précise : « En apposant sa signature sur ce document (un engagement sur l’honneur, pour rappel), Gouiri a franchi l’ultime étape du processus de changement de nationalité sportive, ouvrant la voie pour une éventuelle participation avec les Verts dès le prochain regroupement