Équipe nationale : Benzia lance un appel à Belmadi

Avec 31 matchs sans défaite, l’équipe nationale de football approche de plus en plus du record d’invincibilité mondial obtenu par l’Italie (37 matchs sans défaite).

Grâce à ce score obtenu par les Fennecs, plusieurs grands noms souhaitent rejoindre l’équipe qu’à former le sélectionneur national Djamel Belmadi, et ce, depuis son arrivée à la tête du staff technique en 2018.

Parmi les joueurs qui désirent rejoindre les Verts, figure le nom de l’international algérien Yassine Benzia. Ce dernier a adressé un message à Belmadi, exprimant son espoir de revenir à l’équipe nationale et porter à nouveau le maillot des Verts.

Victime d’un grave accident il y a un an et demi, Yassine Benzia retrouve son meilleur niveau du côté de Dijon depuis le début de la saison de Ligue 2, et ce, avec un but de toute beauté contre Grenoble le week-end dernier.

Le milieu offensif du club français s’est confié sur cette période difficile et a exprimé, lors d’un entretien accordé au Football365, son désir de retrouver la sélection nationale.

Benzia : mon objectif est de revenir en sélection

» Oui. La sélection est plus que dans un coin de ma tête ! J’y pense souvent. La sélection, ça a été l’une des grosses motivations durant ma convalescence. C’était un objectif clair et net dans ma tête. C’est ce qui m’a poussé à travailler encore plus dur « , a révélé le footballeur.

Il a poursuivi : » Le coach Belmadi me connaît bien. Donc comme j’ai dit, je travaille et j’espère me donner tous les moyens de revenir avec les Verts « .

Interrogé sur son objectif, Benzia n’a pas hésité à déclarer : » juste revenir en sélection et faire mon trou. Je suis un compétiteur. J’ai envie de jouer, de tout prendre. Tout ce qu’il y a à jouer, je prendrai. On peut m’envoyer dans n’importe quel match, n’importe quelle compétition, si le sélectionneur fait appel à moi, j’irai toujours avec le sourire et l’envie de me surpasser « .

Par ailleurs, l’ex-Lyonnais a fait savoir : » quand le coach Djamel Belmadi a repris l’équipe, il m’a fait confiance. L’entraineur connaît mes qualités. Je suis le plus heureux pour l’équipe avec tous les résultats obtenus. Et j’espère en faire partie le plus vite possible « .