Equipe nationale : Bensebaini pour remplacer Alba au Barça ?

Ramy Bensebaini pourrait bien rejoindre un grand club Européen à partir de l’été prochain. Il attise les convoitises de plusieurs cadors du Vieux Continent. Après le Borussia Dortmund et la Juventus, le FC Barcelone est rentré en course pour s’offrir les services du joueur lors du prochain mercato estival.

Auteur d’une saison remarquable avec le Borussia Mönchengladbach, Ramy Bensebaini attise les convoitises. Ses bonnes performances ne sont pas passées inaperçues des plus grands cadors des championnats Européens. En plus du Borussia Dortmund et la Juventus de Turin, voilà qu’un autre club s’est manifesté pour s’offrir les services de l’international Algérien.

Il s’agit, en effet, du FC Barcelone. Ce dernier, suit de près le latéral gauche Algérien et est très intéressé à l’engager à partir du prochain mercato estival. Ca reste très envisageable pour qu’un contact soit établi entre les responsables du Barça et leurs homologues de Mönchengladbach pour entamer les négociations concernant le transfert du joueur.

Il est à rappeler que la direction du club Allemand a fixé le prix de Ramy Bensebaini à 20 millions € pour le céder au club qui le veut. La côte de l’enfant de Constantine a augmenté depuis la coupe d’Afrique des nations 2019.

On prépare l’après Alba

Le FC Barcelone veut rajeunir son effectif. Les joueurs ayant un âge avancé et qui touchent de gros salaires sont annoncés partants une fois la saison en cours terminée, entre autre le latéral gauche Jordi Alba. A 33 ans, la saison actuelle serait la dernière pour lui au Barça. La direction du club Catalogne veut, d’ailleurs, le pousser vers la porte de sortie en lui proposant de revoir son salaire à la baisse.

Pour pallier l’éventuel départ de Jordi Alba, les responsables du Barça ont jeté leur dévolu sur Ramy Bensebaini. Ce dernier, fait parti des meilleurs latéraux gauche de la Bundesliga, d’autant plus qu’il évolue en haut niveau depuis plusieurs saisons. Selon des médias Espagnols, c’est l’entraineur Xavi Hernandez qui a recommandé Ramy aux responsables du Barça car il s’agit d’un latéral gauche qui répond parfaitement au profil.

Le joueur formé au Paradou AC et passé par Montpellier et le Stade Rennais ne manque pas d’offres. La saison en cours pourrait être la dernière pour lui au Borussia Mönchengladbach. A 27 ans, il est temps pour qu’il aille monnayer son talent dans un autre club Européen avec de grandes ambitions sportives afin de donner une autre envergure à sa carrière footballistique.