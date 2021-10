Équipe nationale : Belmadi se lâche une nouvelle fois sur Delort

Andy Delort continue de susciter polémique. Après avoir accepté de renoncer à la CAN 2021-2022 au Cameroun, la décision du joueur niçois a créé un étonnement chez le public algérien, lui qui a tout fait pour rejoindre les Fennecs en 2019.

Djamel Belmadi, connu pour sa franchise et rigueur, n’a pas hésité à dévoiler tous les détails concernant le choix de Delort souhaitant » mettre l’équipe nationale entre parenthèses, mais uniquement pendant un an, donc évidemment pas de CAN ». À ce sujet, le sélectionneur national n’a pas mâché ses mots lors de son intervention ce jeudi 14 octobre dans Rothen s’enflamme, sur RMC.

« Ça, c’est la grosse blague de l’année. C’est ou de la grosse stupidité, ou le culot qui n’a pas de limite. Donc nous on va jouer sous 40° au Niger, dans des conditions exécrables, on va se taper dans toute l’Afrique pendant une campagne de qualifications qui est un peu un enfer, et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée : ‘C’est bon je suis dispo maintenant ?’ C’est doublement nous manquer de respect. »

On ne communique pas une telle décision par message, estime Belmad

Belmadi n’a pas hésité en outre à critiquer la façon par laquelle Delort lui a communiqué sa décision. « En conférence de presse, j’ai dit mot pour mot ce qu’il a écrit, mais on appelle les personnes. On dit les choses en face. C’est une décision lourde de sens. Il aurait dû s’adresser d’abord à la presse et à la population algérienne. »

« Il aurait dû dire qu’il mettait la sélection entre parenthèses, qu’il privilégie son club parce qu’il y a de la concurrence et rajouter qu’il n’était pas le premier choix en équipe d’Algérie. Mais il me parle de la concurrence qu’il a à Nice. Donc il accepte la concurrence à Nice et il se bat, mais il ne l’accepte pas en équipe nationale d’Algérie. Il y a un non-sens total », poursuit l’entraineur algérien.

Pour Djamel Belmadi, qui a pu atteindre un score de 31 matchs sans défaite, « le Niçois ne serait plus appelé tant qu’il sera en poste », rapporte RMC Sport

En conclusion, l’entraineur des verts révèle que : « Islam Slimani était demandé par Nice. Ils lui ont proposé la même chose qu’à Andy Delort ». Cependant, l’ancien joueur du CR Blouizdad leur a répondu « Même pas en rêve ». Deux poids, deux mesures. Chacun met son amour pour son pays où il le souhaite. Voilà où place Islam le curseur, voilà où Andy place le curseur », ajoute la même source.