Équipe nationale : Belmadi rend un vibrant hommage à Zouba

Lorsque la mort nous prive de nos proches, de nos stars et de nos idoles, seule la reconnaissance et les hommages que l’on fait d’eux nous réconforte. On les met sur le piédestal de la mémoire pour écraser l’oubli avec leurs accomplissements inoubliables, et on les fait revivre à travers les histoires qu’on relate.

C’est d’ailleurs le cas pour le décès de l’ancienne star du football, Abdelhamid Zouba, qui nous a quitté ce mercredi 2 février 2022, des suites d’une longue maladie.

Face à cette douloureuse circonstance, le sélectionneur national Djamel Belmadi n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à l’ancien entraineur, tout en soulignant que c’est un grand Monsieur qui a tant donné au football algérien.

Belmadi exprime sa tristesse par le décès de Zouba

« Il y a deux mois seulement, j’ai eu le plaisir et l’honneur d’aller rendre visite au défunt cheikh Hamid ZOUBA dans son domicile, pour le saluer et prendre des nouvelles de ce grand Monsieur qui a tant donné au football algérien », peut-on lire dans la lettre de Belmadi, adressée à cet effet.

« Aujourd’hui, je suis profondément touché par la disparition du cheikh ZOUBA, ancien joueur international de la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale (FLN), ancien sélectionneur national, éducateur et technicien émérite », a-t-il ajouté dans sa missive.

En outre, Belmadi a poursuivi : « En cette triste et douloureuse circonstance, je tiens à présenter mes plus sincères condoléances à sa famille éprouvée, à ses proches, à ses amis et au cheikh Mohamed MAOUCHE, Président de la Fondation de l’équipe du FLN et vice-président de la FAF. Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse accueillir le défunt en Son vaste paradis et que son âme repose en paix ».

La FAF présente ses condoléances

Dans le même sillage, la Fédération algérienne de football a également présenté ses condoléances à la famille du défunt, ainsi qu’à ses proches.

« C’est avec le cœur serré, l’âme chagrinée et une grande tristesse que le Président de la Fédération algérienne de football, M. Amara CHARAF-EDDINE et tous les membres du Bureau Fédéral, ont appris le décès de M. Abdelhamid ZOUBA, ancien international de la glorieuse équipe du Front de Libération Nationale (FLN) », lit-on dans le communiqué de la FAF.

« En cette douloureuse circonstance, le Président de la FAF et les membres du Bureau fédéral présentent leurs plus sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches et M. Mohamed MAOUCHE, vice-président de la FAF et Président de la Fondation de l’équipe du FLN et les assurent de leur profonde sympathie. Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse accueillir le défunt en Son vaste paradis et le couvre de toute sa miséricorde », a fait savoir la même source.