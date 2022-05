Équipe nationale : Belmadi entame la révolution de son effectif

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, va injecter du sang neuf au sein de l’équipe nationale, en prévision des prochaines échéances. Et ce, à partir des éliminatoires de la prochaine Can 2023, prévues dans moins d’un mois. Plusieurs jeunes joueurs, qui évoluent dans différents championnats d’Europe, pourraient venir renforcer la sélection nationale à partir du prochain mois de juin et éventuellement remplacer ceux qui devraient annoncer leurs retraites internationales, au vu de leurs âges avancés.

Maintenant que la sélection nationale est éliminée de la prochaine coupe du monde au Qatar, un remaniement s’impose au sein de la bande à Djamel Belmadi. Ce dernier devra y injecter du sang neuf et commencer d’ores et déjà à préparer la relève, dans le cas où certains éléments, entre autre Raïs Ouahab M’bolhi, Djamel Benlamri ou encore Adlène Guedioura, pour ne citer que ceux là, devraient bientôt tirer leurs révérences.

Certes, la sélection nationale dispose déjà d’un noyau avec de jeunes joueurs, pour qui l’on peut prédire un avenir très prometteur, tel que Ahmed Touba, Ismail Bennacer, Adam Ounas et Ramiz Zerrouki, mais il n’en demeure pas moins vrai qu’un renforcement s’impose. De jeunes joueurs évoluant dans différents championnats d’Europe à l’image d’Akim Zedadka, Billal Brahim, Anthony Mandréa ou encore Billel Massaoudi et Abdelkahar Kadri, représentent des candidats potentiels pour l’équipe des Verts.

Succession de M’bolhi, Belmadi a «le choix du roi»

En s’imposant comme le gardien de but numéro 1 de la sélection nationale pendant 12 années, le clap de fin se profile à l’horizon pour Raïs Ouahab M’bolhi. À 36 ans, il devrait bientôt annoncer son départ de l’équipe nationale ainsi que sa fin de carrière. Tout comme Alexandre Okidja, qui bouclera ses 34 ans dans quelques semaines.

Djamel Belmadi prépare d’ores et déjà la succession de M’bolhi. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il dispose d’un choix de roi, entre Anthony Mandéra (25 ans) qui enchaîne les bonnes performances avec le SCO Angers, Teddy Boulhendi (21 ans) qui figure de plus en plus dans le groupe de l’OGC Nice, ou encore Gaya Merbah (28 ans), pensionnaire du Raja Casablanca.

Un autre candidat sera potentiellement convoqué au prochain stage de la sélection nationale, il s’agit de Mandréa. Ce dernier pourrait célébrer sa première convocation à l’occasion du match face à l’Ouganda, selon des informations relayées par plusieurs médias algériens.

Tougaï, Zedadka, Brahimi, Abdelli et les autres

Sans club actuellement, Djamel Benlamri a très peu de chances d’être convoqué au prochain stage. À 32 ans, il est sur le déclin. Mohamed-Amine Tougaï semble être son digne successeur lors de la prochaine sélection des Verts. Jeune (22 ans), doté d’un grand gabarit et ayant acquis une riche expérience africaine avec l’ES Tunis, le défenseur formé au NAHD est considéré comme un joueur d’avenir.

Il y a aussi Akim Zedadka qui devrait venir renforcer l’arrière garde de la sélection nationale. Le latéral droit de Clermont (26 ans) enchaîne les bonnes performances avec son équipe, en étant l’un des joueurs les plus réguliers. Il pourrait être convoqué pour pallier à l’absence de Youcef Atal, qui fut blessé.

Alors que Belmadi dispose d’un milieu de terrain bien étoffé, le compartiment offensif aura besoin de renfort. À cet effet, plusieurs attaquants sont en train de réaliser un parcours remarquable en Europe. On peut citer les deux ailiers de l’OGC Nice et du Havre AC, Billal Brahim (22 ans et international Français U19) et Himad Abdelli (22 ans) (il se serait engagé avec le SCO Angers). Deux joueurs qui ont déjà démontré leur envie de représenter l’Algérie au niveau international.

On peut également citer Billel Massaoudi (24 ans) et Abdelkahar Kadri (21 ans), deux attaquants qui accomplissent de belles performances avec le KV Courtrai en Bélgique.

On attend toujours Larouci, Adli, Gouiri, Ait-Nouri et Cherki

Il y a aussi d’autres joueurs binationaux qui n’ont pas encore tranché, quant à la sélection qu’ils vont représenter sur le niveau international. On cite notamment Yasser Larouci (21 ans, Liverpool), Yacine Adli (21 ans, signataire au Milan AC), Amine Gouiri (22 ans, OGC Nice), Rayane Ait-Nouri (21 ans, Wolverhampton) ou encore Rayane Cherki (18 ans, Olympique Lyonnais).

Des joueurs font toujours planer le suspense, quant à la nationalité sportive pour laquelle ils vont opter. Mais une chose est sûre, les responsables de la FAF devront passer à l’action pour les convaincre de rejoindre les Verts et les chiper ainsi de la France. De jeunes joueurs capables d’apporter beaucoup à la sélection nationale, vu l’énorme potentiel dont ils jouissent et l’avenir radieux que leur prédisent les observateurs.