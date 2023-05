Équipe nationale: Belmadi convoque 4 nouveaux joueurs pour le stage de juin

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a dévoilé la liste de joueurs sélectionnés pour les confrontations du mois de juin contre l’Ouganda et la Tunisie. Les rencontres se joueront respectivement le dimanche 18 juin et mardi 20 juin.

Parmi les joueurs appelés, on retrouve 4 nouveaux venus parmi eux, 3 joueurs de l’USM Alger. Les récentes performances de certains Usmistes semblent avoir tapé dans l’œil du coach.

Oussama Benbot, Himad Abdelli, Houssem Aouar et Aymen Mahious font donc parti de cette liste de 26 joueurs mise en place par Belmadi. On note également le retour du milieu de terrain du Havre Victoir Lekhal et celui de l’ailier des Hammers, Saïd Benrahma.

Youcef Belaili a quant lui pas été sélectionné. Actuellement sans club, le joueur est donc en dehors des plans du coach tant que sa situation ne se stabilise pas.

La liste des 24 joueurs algériens convoqués pour le rassemblement de Juin

Gardiens de but :

Anthony Mandrea, Mustapha Zeghba et Oussama Benbot.

Défenseurs :

Kevin Guitoun, Mehdi Léris, Aissa Mandi, Zineddine Belaïd, Mohamed Tougai, Ramy Bensebaini, Haithem Loucif, Jaouen Hadjam et Ahmed Touba.

Milieux de terrain :

Hichem Boudaoui, Nabil Bentaleb, Victor Lekhal, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar et Himad Abdelli.

Attaquants :

Riyad Mahrez, Badredine Bouanani, Said Benrahma, Fares Chaibi, Mohamed Amoura, Islam Slimani, Baghdad Bounedjah et Aymen Mahious.