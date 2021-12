Équipe nationale : Belaili, le chemin de croix d’un phœnix algérien

Les éléments de l’équipe nationale A’ ont pu décrocher, ce samedi 18 décembre, le titre des Champions d’arabe, et ce, à la suite de leur victoire face à la Tunisie (2-0), en finale de ce tournoi.

Grandement participer à cette magnifique victoire, considérée la première dans l’histoire du football algérien, le milieu offensif des Verts, Youcef Belaili, était pendant toute cette compétition, sous le feu des projecteurs.

Belaili, le jeune adolescent talentueux

Remontant au début de sa carrière, la star de l’équipe nationale est passé par des galères avant de retrouver la lumière et briller ainsi avec sa sélection nationale.

En effet, le natif d’Oran était tout d’abord formé au RCG Oran, et ce, depuis son plus jeune âge. À l’âge de 15 ans, Youcef Belaili a rejoint le grand club de sa région, le MC Oran, pour concurrencer les joueurs professionnels de cette époque.

Par la suite, le jeune Belaili de 18 ans a rejoint le CA Bordj Bou Arreridj, où il n’a pas manqué à briller et à parfaire ses talents dans le ballon rond. Également convoité par l’ES Sétif à cette époque, l’Oranais a décidé de revenir finalement au MC Oran.

Grâce à ses compétences et son haut niveau, le milieu offensif a ainsi brillé lors de la CAN U23 au Maroc après s’être offert trois passes décisives lors de la double confrontation face à l’Afrique du Sud en novembre 2011.

Après cet excellent parcours rempli de succès, le jeune sportif de 19 ans a suscité l’intérêt du club tunisien l’Espérance Sportive, où il a réussi également à montrer son brillant talent et ses hautes performances sous son nouveau maillot. Il s’est illustré pleinement avec 10 buts en 55 matchs et un titre de meilleur joueur du club lors de la saison 2012-2013.

Voulant faire de son club le plus puissant d’Afrique, l’homme d’affaires et le président de l’USM Alger, Ali Hadad, n’a pas trouvé mieux que de recruter le jeune Oranais, déjà en fin de contrat avec son club tunisien à cette époque. Ce dernier a fait preuve d’une excellente performance, notamment avec ses six buts et ses trois passes décisives en Ligue Professionnelle 1, et ce, avec son nouveau club.

En mars 2015, Youcef Belaili était appelé par le sélectionneur national de l’époque, Christian Gourcuff. Alors que les choses semblaient bien marcher pour le footballeur, qui vivait à cette époque son plus grand rêve, le destin lui a soudainement été opposé.

Deux longues années de suspension

Dans le cadre d’une rencontre de Ligue des champions africaine remportée face au MC El Eulma le 7 août 2015 (1-0), Youcef Belaili a été soupçonné de dommage et a même été contrôlé positif. Quelques jours plus tard, et lors d’une rencontre de championnat face au CS Constantine (2-0), ce dernier est à nouveau testé positif.

C’est là où la vie du jeune footballeur s’est bouleversée : la présence de cocaïne est confirmée pour le Fennec. À cause de cela, Belaili a été sanctionné par la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération algérienne de football (FAF), avec une suspension de quatre ans. Son club l’USM Alger, a, quant à lui, résilié son contrat.

À 23 ans seulement, le jeune athlète voyait son avenir et sa carrière de footballeur définitivement gâchée et perdue. Il était seul, sans club et suspendu. Cependant, y avait une petite lumière au bout du tunnel, sa suspension a été finalement réduite à 2 ans par le tribunal arbitral du sport (TAS).

Le fort retour de Youcef Belaili

Après deux années passées dans l’ombre, le maestro Belaili revient en force, avec un engagement de quatre saisons avec le SCO d’Angers, où il a pu retrouver son talent perdu, après une longue période d’inactivité.

Le Fennec algérien n’a pas perdu l’espoir de revenir un jour dans la sélection des Verts. Et c’est qu’en novembre 2018 que son rêve a vu le jour. En effet, Djamel Belmadi a enfin convoqué le talentueux milieu offensif.

L’Oranais n’a pas manqué à montrer de hauts niveaux avec la sélection nationale, prouvant ainsi sa détermination et marquant son plus grand retour, notamment lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte.

C’était grâce à son grand jeu présenté lors de ladite CAN que le Fennec a pu décrocher un contrat contre un chèque estimé aux alentours des 3 millions d’euros avec le club saoudien Al Ahli Djeddah SC qui évolue dans le championnat de ses compatriotes Raïs M’bolhi et Djamel Belamri.

À la suite d’un début plein de succès, marqué par 5 buts et 4 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, le natif d’Oran a eu donc des désaccords avec sa direction, qui les ont emmené à annuler son contrat, qui s’étale jusqu’à 2022, pour s’engager au début du mois de novembre 2020 pour trois saisons avec le Qatar SC.

Ce dernier a annoncé la résiliation de son contrat, dernièrement, juste avant le match de la finale de la Coupe Arabe 2021, qui s’est soldée par la victoire des Fennecs.

Deuxième meilleur joueur de la Coupe Arabe 2021

Désormais libre de tout contrat, Youcef Belaili semble dans le viseur de plusieurs clubs européens. Il pourrait révéler son nouveau club professionnel avant le début de la CAN 2021, prévu du 9 janvier au 6 février au Cameroun.

Pour sa dernière réalisation sur le terrain, Belaili a brillé tout au long de la Coupe Arabe avec la sélection nationale A’, sous la supervision de l’entraineur Madjid Bougherra.

Le talentueux joueur a inscrit un but spectaculaire dans les filets de l’équipe marocaine, lors d’un match de quarts de finale de ladite Coupe.

Ainsi, ce dernier a également signé un but incroyable contre le Qatar, dans une rencontre de demi-finale de ce tournoi arabe.

Par ailleurs, et récompensé pour cette magnifique performance, Youcef Belaili a eu le titre du deuxième meilleur joueur de la Coupe Arabe 2021, après son coéquipier, Yacine Brahimi.