Équipe nationale : Amine Gouiri bientôt chez les Verts ?

Amine Gouiri, le jeune joueur franco-algérien évoluant au club français de Rennes, a révélé ses intentions de rejoindre l’équipe nationale algérienne.

C’est via une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, que le joueur a laissé entendre qu’il rejoindra bientôt les Verts. Ce dernier a répondu à une question directe d’un fan des Verts à propos de quand allait-il rejoindre l’EN. Gouiri s’est contenté de répondre : « Bientôt, si Dieu le veut ».

| À LIRE AUSSI : Équipe d’Algérie : buteur avec West Ham, Benrahma sera-t-il sélectionné par Belmadi ?

Le Rennais est fier de ses origines Algériennes. Dans une ancienne interview accordée à un média français, il avait affirmé que le choix définitif quant à son avenir international n’a pas encore été fait.

Lorsqu’il est questionné sur la possibilité de rejoindre les Verts, il répond : « Peut-être. Pour l’instant je ne me pose pas la question. Je me concentre sur la saison avec le Stade Rennais et après on verra ».

Amine Gouiri bientôt en équipe d’Algérie ? Un grand merci à Didier Deschamps pour les travaux

pic.twitter.com/P0uunKlqPc — JDZ Football (@JDZFootball) March 15, 2023

| À LIRE AUSSI : En difficulté avec son club, Belmadi donnera-t-il une chance à Mandi avec les Verts ?

Il évoluait en compagnie des U16 français avant de rejoindre les espoirs de l’équipe de France. Le joueur comptabilise 67 sélections en bleu et a inscrit plus de 45 buts. En championnat français, son équipe Rennes, se classe à la 5eme place. Gouiri possède 9 buts au compteur cette saison.

Liste des joueurs convoqués pour la double rencontre face au Niger : le choix s’offre à Belmadi

La liste des 24 joueurs pour la double confrontation face au Niger ne devrait pas tarder à être révélée. Elle sera marquée par plusieurs changements osés ainsi qu’un rajeunissement de l’effectif.

Plusieurs nouveaux joueurs devraient rejoindre les rangs de l’équipe nationale. Rayan Ait Nouri, Houssem Aouar, Jaouen Hadjam, Badredine Bouanani et Fares Chaibi sont tous favoris pour rejoindre le prochain stage des Verts.

| À LIRE AUSSI : Équipe d’Algérie : un ancien Vert s’attribue le mérite de la venue d’Andy Delort

Selon certains médias, le sélectionneur devrait aussi ne pas convoquer certains joueurs ayant un statut de « titulaire indiscutable» auparavant avec la sélection.

Les Verts avaient bien entamé ces éliminatoires de la coupe d’Afrique 2023. 2 matchs, 2 victoires pour les joueurs de Belmadi qui comptent terminer en tête du groupe F.