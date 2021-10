Équipe nationale : 3 grands clubs européens se disputent sur Bennacer

L’international algérien et le milieu de terrain du club italien Milan AC ne cesse de briller sous le maillot des Fennecs, mais aussi de son club italien.

En effet, le jeune maestro de 23 ans continue toujours a prouvé qu’il est « un joueur référence au milieu de terrain », et ce, avec les Verts ainsi qu’avec ses coéquipiers de Milan.

Sur ce, et selon FootMercato, le jeune footballeur attire l’attention d’autres clubs européens, dont Manchester United et Manchester City. Ces derniers sont tous deux venus aux informations pour l’international algérien l’été dernier. Une situation menaçante qui incite le Milan AC à réagir dans les plus brefs délais afin de bien négocier une prolongation de contrat.

Bennacer fait figure de priorité pour une prolongation avec le Milan AC

Sa performance sur le terrain lui a bien permis d’être sous le feu des projecteurs et « faire du charme » à des clubs d’une grande réputation. Notant qu’au même titre que Théo Hernandez, l’Algérien fait figure de priorité pour une prolongation avec le Milan AC.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le chouchou du public milanais, mais aussi de ses coéquipiers avait également attiré l’attention de l’Atlético Madrid et de la Juventus.

» Le club espagnol Atletico Madrid et l’italien la Juventus surveillent de très près et s’intéressent aux services de l’international algérien. Et on s’attend à ce qu’ils fassent le pas et lui proposer une offre pour leur joindre l’été prochain « , a révélé le site espagnol Fichajes.