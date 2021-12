Équipe national A’ : Tougai déterminé à rejoindre le groupe de Belmadi

Après les grands matchs joués et la grande performance présentée lors de la Coupe Arabe 2021 au Qatar, soldée par le couronnement des Verts, on ne peut que constater le haut niveau de nos jeunes et talentueux joueurs de l’équipe nationale A’.

Parmi ces derniers, figure clairement le défenseur Mohamed Amine Tougai, ayant joué un rôle important et remarquable lors de ce tournoi Arabe. « Dieu merci, nous avons joué la Coupe Arabe et l’avons couronné pour le peuple, pas pour nous », a-t-il déclaré.

En effet, ledit footballeur a confirmé qu’il continuerait à travailler pour arracher une place dans l’équipe A de Djamel Belmadi. « Je suis encore jeune. Je vais continuer à travailler dur pour rejoindre l’équipe nationale A», a fait savoir le défenseur central de l’Espérance sportive de Tunis.

Tougai exprime son espoir d’intégrer l’équipe première

Le natif d’Alger a conclu : « ce qui est certain, est que le sélectionneur national Djamel Belmadi me convoquera dès qu’il jugera que je suis prêt et capable d’intégrer son équipe ».

Par ailleurs, il convient de rappeler que les Fennecs ont été couronnés, samedi dernier au Qatar, du prestigieux trophée de la Coupe Arabe de la FIFA, et ce, après avoir vaincu la Tunisie en match de finale avec 2-0, inscrits par Amir Sayoud et Yacine Brahimi.

Sachant que les hommes de Madjid Bougherra ont été, tout au long de leur parcours durant cette compétition, invaincus. Ils ont réalisé cinq victoires, face respectivement, au Soudan, Liban, Maroc, Qatar et pour finir la Tunisie, ainsi qu’un match nul contre l’équipe égyptienne.