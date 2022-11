Équipe de France : Zidane sélectionneur après la coupe du monde ?

Loin des bancs des entraîneurs depuis sa seconde expérience en tant que coach du club madrilène du Real Madrid, Zinédine Zidane pourrait entamer un nouveau challenge dès le début de l’année prochaine.

Ainsi, l’ancien champion du monde avec l’équipe de France serait en pôle position de prendre la relève du sélectionneur français, Dédier Deschamps. En effet, selon plus source des médias ibériques, « Zizou » serait le favori de l’entourage de la fédération française pour succéder au coach Deschamps.

Dans ce sens, ces rumeurs tiennent leur origine de la déclaration de Zidane lors de la cérémonie inaugurale de sa statue au musée Grévin à Paris.

En effet, dans une réponse à un journaliste qui lui a demandé si le costume d’entraîneur manque à Zidane, ce dernier a répondu, « « Est-ce que le costume d’entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. » dit-il.

Zinédine Zidane ne s’est pas arrêté sur cette dernière déclaration et a même livré un indice qui pourrait donner une idée sur ses prochains plans, « Quand est-ce qu’on va me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là, on profite. » explique-t-il aux journalistes.

Le contrat de Zidane est déjà prêt ?

Malgré le succès de l’équipe de France en 2018, une fin de cycle est inévitable pour le sélectionneur Dédier Deschamps. Or, le président de la fédération française de football, Noël Le Graët, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Deschamps, a, toujours, toute la confiance de la 3F.

Ainsi, dans une déclaration récente, Le Graët a dit, « si Deschamps remplit sa mission et qu’il souhaite poursuivre après le Mondial de 2022, il sera prioritaire. Je ne me verrai pas lui dire alors : ‘votre temps est révolu’. Il aura la main. » explique-t-il.

Une mission qui ne sera pas pour le moins facile puisque la barre est fixée très haut, atteindre les demi-finales de la coupe du monde au Qatar. Néanmoins, pour le média espagnol, Libertad Digetal, la fédération française de football prépare, d’ores et déjà, le contrat de Zidane à la tête de l’équipe de France.

Une information relatée par le média français, Foot Mercato, qui parle d’un « pacte secret entre Zidane et la FFF ». D’autres médias français évoquent l’éventualité de voir Zidane sur le banc des Bleus dès le mois de janvier 2023 en dépit du résultat de l’équipe de France lors de la coupe du monde. En d’autres termes, même si les Bleus ramènent, à nouveau, la coupe « à la maison ».

Inspirant plusieurs générations en tant que joueur et entraîneur, l’aura de Zinédine Zidane ne cesse d’être son premier atout dans le monde du football.