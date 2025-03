Equipe de France : Deschamps répond sur une éventuelle convocation de Cherki

Entre l’Algérie et la France, Rayan Cherki n’a toujours pas tranché. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, laisse la porte ouverte à une éventuelle convocation du Lyonnais en équipe de France.

Rayan Cherki monte en puissance, mais il n’a toujours pas été convoqué en équipe de France. Ce qui suscite les interrogations des médias et observateurs français pour quelles raisons Didier Deschamps continue à snober le talentueux milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

Lors de la conférence de presse d’après-match France-Croatie, le sélectionneur des Bleus a été encore une fois interrogé sur Cherki. Visiblement, il laisse la porte ouverte à une éventuelle convocation du joueur en équipe de France A.

« Que Rayan, comme d’autres, aient le potentiel de venir en Équipe de France A : oui, bien évidemment. Il y a du monde, à lui de confirmer. Il fait de très belles choses avec son équipe, il a été décisif lors de ce match contre l’Angleterre », a-t-il répondu.

Reste à savoir maintenant si Rayan Cherki continue à attendre désespérément l’appel de Didier Deschamps ou bien opter pour l’Algérie.

Cherki étincelant face à l’Angleterre, mais se blesse

Rayan Cherki est actuellement en regroupement avec l’équipe de France espoir. Mais il ne pourra pas participer au prochain match des Bleuets contre la Slovaquie prévu ce soir. Cette absence fait suite à une blessure au pied survenue après sa performance exceptionnelle lors du match amical contre l’Angleterre.

Le jeune talent lyonnais de 21 ans avait pourtant brillé lors de la victoire 5-3 face aux Anglais au stade du Moustoir, inscrivant un but et délivrant deux passes décisives. Avec déjà 23 sélections et 13 buts à son compteur en équipe Espoirs, cette blessure vient interrompre sa belle dynamique sous le maillot bleu.

Le sélectionneur Gérald Baticle devra également composer sans le défenseur monégasque Christian Mawissa (19 ans), lui aussi forfait pour cette rencontre. Ces absences constituent un coup dur pour l’équipe de France Espoirs, qui devra réorganiser son effectif pour affronter la Slovaquie.

« Les Bleuets ne pourront pas compter sur Rayan Cherki (contusion au pied gauche) et Christian Mawissa (douleur aux adducteurs), forfaits », écrit ce samedi la Fédération française de football (FFF) dans un communiqué. Qui précise que les deux joueurs ne seront pas remplacés dans l’effectif des jeunes Tricolores.