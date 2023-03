Équipe de France : Deschamps invite les joueurs musulmans à décaler leur jeûne

La fenêtre internationale de la FIFA du mois de mars 2023 coïncide avec le mois de ramadan. Si beaucoup de sélections adaptent leur programme avec la spécificité du mois sacré, d’autres ne l’entendent pas de cette oreille.

Ainsi, selon les journalistes du quotidien français, l’Équipe, le staff technique de l’équipe de France aurait demandé aux joueurs des Bleus, de confession musulmane, de reporter leur jeûne.

De peur que leurs performances soient baissées, les responsables de la sélection française auraient recommandés à leurs joueurs de faire l’impasse sur le jeûne durant toute la durée du rassemblement de l’équipe de France.

Selon les informations de la presse sportive en France, cette demande aurait été faite par le sélectionneur français, Didier Deschamps.

Les joueurs musulmans de l’équipe de France, peu nombreux et n’ayant pas un poids important comme Kanté ou Pogba pour imposer une décision, devraient décaler leurs premiers jours du jeûne du Ramadan. Ceci fait suite à une recommandation du staff des Bleus. (@lequipe) pic.twitter.com/SbyZ9D1V3C — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 23, 2023

Ramadan 2023 : la Ligue française de football dans le déni ?

Alors que la Ligue de football professionnel en Angleterre a annoncé que les joueurs musulmans de la Premier League font bénéficier, exceptionnellement, d’une pause afin qu’ils rompent leur jeûne, la Ligue de football professionnel en France n’a pas encore déclaré l’instauration d’une telle mesure.

Au contraire de la Premier League, la Ligue 1 ne permettra pas de rompre le jeûne en plein match durant le mois du Ramadan. 🤲🏽❗️ (@lequipe) pic.twitter.com/ve4WGm9VTd — MercaFoot (@MercaFoot_) March 23, 2023

#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Des pauses instaurées pendant les matchs pour rompre le jeûne du Ramadan 🌙 👉 Pendant le mois du Ramadan qui commence demain, des pauses auront lieu lors des rencontres de début de soirée afin que les joueurs musulmans puissent rompre leur jeûne 🙌 1/2 pic.twitter.com/BiSt1hjil8 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) March 21, 2023

De son côté, la presse française a fait rappeler que lors de la Coupe d’Europe 2016, deux joueurs français de confession musulmane ont imposé leur volonté de jeûner malgré le souhait du staff technique des Bleus.

En effet, lors de l’Euro 2016, N’golo Kanté et Paul Pogba, deux internationaux français, ont persisté dans leur avis et ont jeuné malgré les recommandations. « Le ramadan ne les a pas empêchés de fournir des bonnes prestations et de qualifier l’équipe de France en finale » dit un journaliste sportif français de Foot Mercato.

Certains médias en France évoquent « le poids de ces joueurs pour imposer une telle décision ». En 2016, il faut dire que le duo du milieu de terrain, Kanté – Pogba, était au sommet de son art.