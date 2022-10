Équipe d’Algérie : Zefizef scelle l’avenir de Belmadi

Dans une intervention sur les ondes de la radio nationale, le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, scelle l’avenir du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, à la tête de la barre technique de l’équipe d’Algérie.

En contrat avec la FAF jusqu’en décembre 2022, le coach Belmadi a confirmé que son aventure avec les Verts se poursuivrait malgré la débâcle de mars dernier à Blida.

Une tendance partagée par le patron de l’instance footballistique de Dely-Brahim qui a indiqué, « Belmadi sera le sélectionneur national de l’équipe d’Algérie jusqu’en 2026. » dit-il à la radio algérienne.

En effet, après les deux désillusions que la sélection algérienne de football a vécu lors de la CAN 2021 et le dernier match barrage qualificatif à la coupe du monde de 2022, l’avenir du sélectionneur Belmadi a été de plus en plus remis en question.

Néanmoins, après la stabilité retrouvée lors des derniers stages des Verts, Zefizef s’est exprimé sur le sort de l’entraîneur national, « il n’est pas dans notre ordre du jour de revenir sur le contrat de Djamel Belmadi. Il a pris sa décision de rester avec nous, et nous partageons sa vision. » ajoute-t-il.

Entre Belmadi et la FAF, la confiance se réaffirme

Le changement qu’a connu le haut lieu du siège de la fédération algérienne de football n’a pas perturbé les plans de cette dernière en ce qui concerne le banc de l’équipe d’Algérie.

En effet, les déclarations des deux facteurs algériens convergent sur le même point. Lors de ses nombreuses réponses sur la question de son avenir, le champion d’Afrique en 2019 a indiqué que son contrat relève de l’ordre « moral » avant qu’il soit une question de signature.

Affichant son enthousiasme, nourri par de nouveaux plans, pour continuer de diriger les Fennecs, Belmadi a déclaré lors de la dernière conférence de presse à l’issue de l’amical contre l’équipe du Nigeria, « mon nouveau contrat avec la fédération algérienne de football sera dévoilée très prochainement. » explique-t-il à la presse algérienne.

Suite aux déclarations du président de la FAF sur les ondes de la radio, le second mandat du coach algérien, Djamel Belmadi, a sans doute été entamé. La signature d’un nouveau contrat ne sera qu’une simple formalité d’usage pour officialiser le maintien de Belmadi à la tête de la sélection algérienne de football.