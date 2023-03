Equipe d’Algérie : Zefizef salue l’engagement des « nouveaux »

Le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a tenu une réunion avec les joueurs hier soir. Il a salué l’engagement des nouveaux de représenter les Verts sur le plan international.

C’est hier que la sélection nationale a entamé son stage du mois de mars pour préparer la double-confrontation face au Niger, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire. Après la fin du premier entrainement, le président de la FAF Djahid Zefizef a tenu une réunion avec l’ensemble des joueurs.

En effet, le président a tenu à organiser cette séance pour exposer le projet de la fédération et les objectifs à venir autour desquels tous les efforts devront converger.

Profitant de ce premier regroupement de l’année 2023 et un nouveau cycle qui s’ouvre pour les Verts, Zefizef a salué l’engagement des nouveaux, en l’occurrence Badredine Bouanani, Farès Chaïbi, Rayane Ait-Nouri et Jaouan Hadjam (en attendant Aouar) pour avoir choisi de défendre les couleurs de l’Algérie, malgré leur éligibilité pour l’Equipe de France. Il s’est montré aussi reconnaissant envers les anciens, qui continuent à exprimer leur attachement à la sélection et leur engagement à se donner toujours à fond.

Le Président a aussi évoqué les conditions et moyens de travail qui connaîtront d’autres améliorations à plusieurs niveaux. Lors de la réunion d’hier, le sélectionneur national Djamel Belmadi, quant à lui, a rappelé certaines règles et principes de travail pour permettre au groupe d’évoluer dans d’excellentes conditions, de s’épanouir et de progresser pour améliorer ses performances.

Slimani présent malgré la blessure

Malgré la blessure qu’il a contractée dimanche dernier lors du match de championnat Belge ayant opposé en déplacement son club, le RSC Anderlecht à l’OH Louvain (2-0), Islam Slimani a tout de même rejoint hier soir le groupe des Verts au Centre technique nationale (CTN) de Sidi Moussa.

Le meilleur buteur de l’histoire la sélection nationale sera pris en charge par le staff médical qui devra se prononcer sur sa situation pour la suite du stage. A rappeler que Djamel Belmadi a fait appel à l’attaquant d’Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, pour pallier l’absence d’Islam Slimani.