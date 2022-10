Équipe d’Algérie : Zefizef revient sur les cas Adli et Aouar

Malgré la fin de la fenêtre internationale, l’actualité de l’équipe d’Algérie persiste.

Invité sur une émission de la radio algérienne ce vendredi, le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, s’est revenu sur une question qui a fait couler beaucoup d’encre avant l’annonce de la liste du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, en prévision du rassemblement de la sélection algérienne en septembre.

En effet, le dossier des nouveaux joueurs binationaux reste sujet aux nombreuses spéculations des médias et des journalistes. Néanmoins, Zefizef a mis fin, temporairement, à toutes les rumeurs qui entourent ce dossier, « actuellement, il est difficile de trancher définitivement dans le dossier Houssem Aouar et Yacine Adli, ce qui se dit ici et là n’est pas fondé. » explique-t-il sur les ondes de la radio algérienne.

Après son élection à la tête de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, continue son opération de remaniement dans les bureaux de l’instance fédérale de Dely-Brahim.

Ainsi, le premier homme de la FAF a fait une annonce qui illumine l’opinion sportive nationale sur la question de l’identité du prochain directeur technique national au sein de la FAF.

Qui sera le prochain directeur technique national ?

Lors de son intervention radiophonique, le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, a saisi l’occasion pour éclaircir la situation relative au sujet de la direction technique national de football au sein de son instance.

En effet, malgré l’appel lancé par l’ancien président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, le siège de la DTN est encore vacant. Une situation que Zefizef annonce qu’elle connaîtra son dénouement « au plus tard mi-décembre 2022 » affirme-t-il ce matin lors de son intervention à la radio algérienne.

26 candidats ont été annoncés auparavant pour le poste du directeur technique national. Cependant, Zefizef n’a pas livré davantage d’informations quant à ce sujet et il s’est contenté d’indiquer que « le prochain directeur technique national pourrait être un entraîneur algérien ou étranger, la FAF n’a pas encore tranché. » ajoute-t-il.