Equipe d’Algérie : Yacine Brahimi met Djamel Belmadi dans l’embarras

Yacine Brahimi a retrouvé une seconde jeunesse avec Al-Gharafa. Il ne cesse d’impressionner depuis l’entame de la saison en cours. Auteur de 7 buts et 2 passes décisives en 4 matchs, il est actuellement le meilleur algérien à son poste. Sera-t-il de retour en sélection à partir du mois d’octobre ? Le dernier mot revient à Djamel Belmadi.

Yacine Brahimi enchaine les bonnes performances. Hier face à Al-Duhail, il a été le grand artisan de la victoire d’Al-Gharafa, en inscrivant un doublé. Son second but dans les derniers instants du match a permis à son équipe de s’imposer face au tenant du titre.

Après 4 matchs depuis l’entame du championnat qatari, l’attaquant franco-algérien affole les statistiques. En effet, il compte 7 buts et 2 passes décisives. Mieux, il est le meilleur buteur du championnat qatari. Ce qui est impressionnant pour un début de saison. À 33 ans, l’ex-pensionnaire du FC Porte semble avoir retrouvé une seconde jeunesse.

Brahimi blacklisté par Belmadi ?

Auteur d’une saison remarquable, on s’attendait à ce que Yacine Brahimi soit de retour en sélection à l’occasion du dernier stage. Mais Djamel Belmadi ne lui a pas fait appel. De quoi susciter les interrogations des supporters algériens.

Mais selon des sources proches de la fédération algérienne de football, le sélectionneur national n’a pas apprécié la déclaration du joueur à propos du fameux match Algérie-Cameroun. On se souvient bien qu’il avait déclaré que ce n’est pas à cause de l’arbitrage vicieux de Bakary Gassama que les Verts ont perdu face aux Lions Indomptables et que tous les moyens étaient réunis pour valider le billet qualificatif pour la Coupe du Monde au Qatar.

Ce serait la raison pour laquelle Belmadi aurait blacklisté le joueur. D’ailleurs, il a évité de parler du joueur lors de l’une des conférences de presse.

Époustouflant en ce début de saison, Brahimi met le driver des Verts dans l’embarras. Il a prouvé qu’il est actuellement le meilleur joueur algérien à son poste et mérite amplement un retour en sélection. On ne sait pas maintenant si Belmadi a tourné la page ou bien la mise à l’écart du buteur d’Al-Gharafa va encore durer. On en saura lorsque la liste des convoqués pour le prochain stage du mois d’octobre sera dévoilée…