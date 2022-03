Équipe d’Algérie : Wenger élogieux envers les verts

Les performances des dernières années de l’équipe d’Algérie n’ont pas passé inaperçues pour les spécialistes du ballon rond. Cette fois, c’est Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial au sein de la fédération internationale de football, FIFA, qui prend la parole.

L’ex-entraîneur du club londonien d’Arsenal s’est livré quant aux résultats que les hommes de Belmadi ont pu obtenir sous l’égide de ce dernier. Wenger n’a pas caché son admiration pour la manière dont les Algériens suivent le football, « ça a un vrai sens pour les gens. L’identité d’un pays s’exprime à travers l’équipe nationale » dit-il avant de se lancer dans une explication pédagogique qui met en lumière le niveau que les verts ont pu attendre avec Belmadi « dès le départ, quand on analysait à la FIFA les statistiques de l’équipe d’Algérie, on a vite vu que c’est une équipe bien compacte, voire l’équipe la plus compacte de nos analyses » ajoute-t-il en suite.

Dans la lignée de son constat, l’entraîneur des invincibles de 2002-2003(la saison où Arsenal a réalisé l’exploit de finir le championnat sans aucune défaite), est allé plus loin dans son analyse « c’est une équipe très technique, les joueurs algériens sont dotés d’une agilité remarquable dans la conservation du ballon. Sur ce point, ils sont supérieurs à beaucoup d’équipes. » explique le directeur du développement du football mondial à la FIFA.

Wenger à clôturé son analyse par un conseil adressé aux joueurs algériens « il faut continuer de se consacrer à l’équipe, de ne pas avoir des pensées individuelles qui vont déclencher l’égoïsme, ils peuvent accomplir beaucoup de belles choses, mais ensemble. Donc ils doivent être extrêmement rigoureux et avoir la mentalité de ne rien lâcher » finit-il par dire.

L’Algérie et la coupe du monde

Le français Arsène Wenger pense que l’équipe d’Algérie mérite une qualification pour la prochaine coupe du monde au Qatar et s’est même montré optimiste et enthousiaste quant à une performance historique des verts au Qatar « peut-être que c’est la première fois que l’équipe d’Algérie peut viser très loin dans une coupe du monde » déclare le natif de Strasbourg.

Wenger a mis en garde les coéquipiers de Riyad Mahrez en lançant un appel franc, « il ne faut pas que cette pression et cette ambition deviennent une chape qui pèse trop lord sur les épaules des joueurs. » dit-il.

Finalement, l’entraîneur qui a révolutionné le football anglais vers la fin des années 90, s’est dit impatient et curieux de voir ce que l’Algérie pourrait faire lors de la prochaine coupe du monde. Même si la qualification de cette dernière n’est pas encore officiellement acquise, le visionnaire s’attend à voir les hommes de Belmadi au Qatar et pense que le fait que beaucoup de joueurs algériens évoluent dans la région du Golfe peut être bénéfique pour l’équipe d’Algérie puisqu’ils auront plus de repères dans cette coupe du monde.