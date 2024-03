Equipe d’Algérie : Walid Sadi commente la nomination de Vladimir Petkovic

Le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, a commenté la nomination de Vladimir Petkovic à la tête de l’équipe d’Algérie. Il affirme que le technicien bosniaque de 60 ans répond au profil pour driver les Verts.

Walid Sadi tient enfin le successeur de Djamel Belmadi. En effet, il s’agit, comment il fallait s’y attendre, de Vladimir Petkovic. La fédération algérienne de football a annoncé la nouvelle hier après-midi sur son site officiel. Le nouveau sélectionneur national est attendu dimanche à Alger. Il animera une conférence de presse lundi, où il va s’exprimer pour la première fois devant les médias algériens.

Le président de la FAF a commenté la nomination du technicien bosniaque à la tête de l’équipe d’Algérie. Il affirme qu’il répond au profil pour diriger la sélection nationale. « Petkovic est le meilleur profil pour l’équipe nationale. Après une short-list de trois techniciens établie par une commission ad-hoc, où figuraient également les deux Portugais Carlos Queiroz, ce dernier s’étant excusé, et José Peseiro, nous avons opté pour Petkovic par rapport à plusieurs critères, dont notamment son vécu avec la sélection suisse ». Dira-t-il, dans une déclaration exclusive accordée pour l’APS.

Qui est Vladimir Petkovic, le nouveau sélectionneur national ?

Né le 15 août 1963 à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, Vladimir Petkovi, qui dispose également les nationalités croate et suisse, est un ancien footballeur. Après des passages sur plusieurs clubs suisses, il a été nommé entraineur de la Lazio Rome en 2012. Lors de sa première saison, il termine à la 7e place de la Serie A et il remporte la Coupe d’Italie contre l’AS Rome grâce à un but de Senad Lulić. Mais il est limogé en décembre 2013, avant d’être nommé à la tête de l’équipe de Suisse, en remplacement d’Ottmar Hitzfeld après la Coupe du monde de 2014.

Malgré un début manqué, la Suisse se relance bien dans ses éliminatoires et parvient à obtenir son billet pour l’Euro 2016 en terminant 2ᵉ de son groupe, juste derrière l’Angleterre. Après ces bons résultats, l’Association suisse de football décide de prolonger son contrat jusqu’en 2017. Vladimir Petković réalise un excellent parcours lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 avec 9 victoires et une défaite et qualifie la Suisse en barrage face à l’Irlande du Nord pour la compétition russe. En Russie, la Suisse se qualifie pour les huitièmes, mais trébuche à nouveau dès le début des matchs à élimination directe et une défaite 1-0 contre la Suède. Le lendemain, Petković est néanmoins confirmé jusqu’en 2019.

En novembre 2019, la Suisse obtient sa qualification pour l’Euro 2020 lors du dernier match des éliminatoires contre Gibraltar (1-6), terminant ainsi à la première place de son groupe, devant le Danemark, aussi qualifié directement, et l’Irlande, qui doit passer par les barrages. Petković devient alors le premier sélectionneur de l’histoire à qualifier trois fois de suite la « Nati » pour un grand tournoi.