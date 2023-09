Equipe d’Algérie : « Vous êtes un traitre à la patrie », Belmadi tire sur un journaliste

estLors de sa déclaration accordée aux médias à l’aéroport, Djamel Belmadi crie son désarroi contre un journaliste qui a divulgué le onze rentrant face au Sénégal le jour du match. Le sélectionneur national n’a pas hésité à le qualifier de « traitre à la patrie ».

Quelques heures avant le match amical Sénégal-Algérie, un journaliste algérien a divulgué le onze rentrant. Le moins que l’on puisse dire, est que cela a provoqué le grand désarroi de Djamel Belmadi. Le sélectionneur national a descendu en flammes sur le journaliste, sans citer son nom, en le qualifiant de « traitre à la patrie ».

« Le jour du match, « akhina » a dévoilé le onze rentrant face au Sénégal. Ce n’est pas une première, car il est habitué à le faire tout content, même lorsqu’il s’agit d’un important match. C’est un traitre à la patrie. Je ne sais pas qui est la taupe qui fait fuiter les informations du groupe. Je ne fais pas l’inspecteur de police en sélection. Et pourtant, je fais toujours très intention pour que ce genre d’informations ne fuitent pas ». Dira-t-il.

Belmadi ignore le retour de Bennacer

Par ailleurs, Djamel Belmadi a été interrogé sur la date du retour d’Ismael Bennacer à la compétition officielle. Le sélectionneur national ignore quand le milieu de terrain sera de nouveau opérationnel.

« Je ne suis pas le mieux placé pour répondre à une telle question. Je ne suis pas un médecin (Sourit). Le plus important, est que l’état du joueur est en nette amélioration. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’on espère le récupérer plus tôt que prévu, soit avant la CAN ». A-t-il déclaré.

Victime d’une méchante blessure au genou et opéré avec succès le mois de mai dernier à Lyon, Ismael Bennacer n’est pas encore fixé sur son retour. La presse italienne a affirmé que le joueur ne sera pas opérationnel avant l’année 2024. Et dans ce cas, il sera contraint de faire l’impasse sur la CAN-2023 en Côte d’Ivoire, chose que les Algériens ne souhaiteraient pas.