Equipe d’Algérie : Vladimir Petkovic prolonge son contrat (officiel)

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Vladimir Petkovic poursuivra son aventure à la tête de la sélection nationale algérienne. La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, en ce début d’après-midi, la prolongation du contrat du technicien suisse jusqu’au 31 juillet 2028. Une décision qui s’inscrit dans une logique de continuité, au vu des résultats très positifs enregistrés depuis son arrivée.

Dans le même sillage, les membres de son staff technique ont également été reconduits. Davide Morandi, entraîneur adjoint, Guido Nanni, entraîneur des gardiens de but, ainsi que Paolo Rongoni, préparateur physique, continueront d’accompagner le sélectionneur national dans sa mission pour les deux prochaines années. Un choix fort qui témoigne de la volonté de la FAF de préserver la stabilité du groupe de travail.

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Rappelons que les négociations entre Walid Sadi et Vladimir Petkovic datent depuis des semaines. Les deux hommes sont enfin parvenus à un accord, notamment sur le plan financier. A cet effet, il est utile à rappeler que le technicien bosniaque aura droit à une importante revalorisation salariale puisqu’il va toucher désormais une mensualité de 160 000 euros.

Petkovic, un bilan largement favorable

Nommé à la tête des Verts le 29 février 2024, Vladimir Petkovic n’a pas tardé à imposer sa patte. En 28 rencontres disputées sous sa direction, l’équipe nationale affiche un bilan impressionnant de 21 victoires, 4 matchs nuls et seulement 3 défaites. Sur le plan offensif, les chiffres parlent d’eux-mêmes avec 67 buts inscrits, contre 22 encaissés, preuve d’un équilibre retrouvé entre solidité défensive et efficacité offensive.

Au-delà des statistiques, c’est surtout sur le plan des résultats majeurs que le sélectionneur suisse a marqué les esprits. Sous sa houlette, l’Algérie a validé son billet pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, mettant ainsi fin à une longue période de disette après les absences lors des éditions 2018 et 2022. Une qualification qui a redonné espoir à tout un peuple et replacé les Verts sur la scène internationale.

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Par ailleurs, la sélection nationale a atteint les quarts de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, rompant avec les désillusions des éditions 2021 et 2023, où elle avait quitté la compétition dès le premier tour. Une progression notable qui illustre le renouveau enclenché sous l’ère Petkovic.

Les avancées réalisées se reflètent également dans le classement mondial de la FIFA. À son arrivée, l’Algérie occupait la 43e place mondiale et le 7e rang africain. Aujourd’hui, elle pointe à la 28e position mondiale et au 4e rang continental, confirmant son retour parmi les nations qui comptent en Afrique.

À travers cette prolongation, la FAF envoie un message clair : celui de la confiance et de l’ambition. En misant sur la stabilité, l’instance fédérale espère capitaliser sur la dynamique actuelle afin d’aborder les prochaines échéances internationales avec sérénité et détermination. Tous les regards sont désormais tournés vers les défis à venir, avec l’objectif de confirmer ce renouveau et de hisser encore plus haut les couleurs nationales.

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