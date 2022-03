Équipe d’Algérie : vers un changement d’horizon pour Ramiz Zerrouki ?

Le jeune milieu de terrain de l’équipe d’Algérie, Ramiz Zerrouki, est à la croisée des chemins en ce qui concerne son avenir. C’est un spécialiste du club hollandais situé à Enschede qui l’annonce. Le FC Twente ne serait pas contre l’idée de lâcher son prodige à condition que le montant proposé par les clubs intéressés soit à la hauteur de son potentiel. Eddy van der Ley, présentateur de l’émission Voetbaltijd qui s’intéresse à l’actualité footballistique aux Pays-bas, a évoqué la situation de l’international algérien en prédisant un été tourmenté pour le jeune algérien.

Formé à la prestigieuse école de l’Ajax Amsterdam, le milieu de terrain algérien pourrait être la bonne pioche pour les clubs qui se sont renseignés auprès de l’administration de Twente sur sa situation. Selon la même source, les clubs qui ont jaugé le FCT ont senti une volonté de se séparer de Ramiz Zerrouki mais pas à n’importe quel prix. Ces derniers préfèrent attendre que la valeur marchande du Fennec augmente pour tirer le meilleur profit d’une éventuelle vente qui ne tardera pas visiblement.

Le profil de Zerrouki attise les convoitises de beaucoup de clubs européens et sa valeur reste abordable si on se réfère au site de Transfermarket. Mais cette dernière peut s’avérer problématique puisque les étalons voient une opportunité d’enflammer les enchères et de renflouer leurs caisses, estimant que Zerrouki vaudrait plus au cas où l’Algérie se qualifierait pour la prochaine coupe du monde.

Quel club pour Ramiz Zerrouki ?

Les spécialistes du club néerlandais ont annoncé que des clubs espagnols, français et même grecs se voient bien accordés les services du jeune milieu algérien. Il convient de dire que ces clubs ne sont pas des écuries de leurs championnats. Aucune information n’a fumé pour le moment sur l’identité de ses clubs. Mais Eddy van der Ley, le journaliste néerlandais, dit qu’il s’agit des clubs du milieu de tableau, donc pas de quoi enflammer les fans du joueur. Néanmoins, un club de cette gamme pourrait arranger l’algérien vu que le joueur sera amené à jouer plus de minutes que s’il opte pour un club plus important.

Le club de Twente a déjà trouvé un accord verbal afin de boucler l’arrivée du jeune milieu de terrain Sem Steijn en provenance d’ADO Den Haag, ce qui pourrait donner une idée sur les intentions de l’équipe pensionnaire de la première division néerlandaise, l’Eredivisie.

Contrairement à beaucoup de joueurs algériens, Zerrouki n’est pas francophone. Un détail qui ne sera pas négliger dans le choix de la future équipe du milieu de terrain de 23 ans. En séléction, l’intégration de Zerrouki n’a pas été très difficile vu que beaucoup de joueurs algériens maitrisent l’anglais. Ce qui a été en faveur du jeune relayeur. Djamel Belamdi a signalé l’importance de ce dernier dans son schéma tactique. Ce qui laisse présager un avenir radieux pour le jeune Zerrouki malgré des débuts difficile et une CAN à oublier.