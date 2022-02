Équipe d’Algérie : vers le retour de Brahimi en Europe ?

Yacine Brahimi renaît de ses cendres. Longtemps oublié et écarté de l’équipe d’Algérie, la dernière participation du champion d’Afrique en 2019 avec l’équipe A’ en coupe arabe semble rebooster la carrière de l’international algérien.

Libre de tout contrat en juin prochain, la côte de Yacine Brahimi n’a visiblement pas baissé au fil des saisons, malgré une période assez conséquente passé sur les terrains du Qatar. Selon le média Foot Mercato, les contacts entre Brahimi et des clubs européens ont déjà eu lieu. L’international algérien s’est refait une place sur l’échiquier du football du vieux continent après ses prestations digne d’un leader technique en coupe arabe 2021. Élu meilleur joueur de ce tournoi, le nom de Brahimi a refait surface après un passage qui commençait à revêtir des habits mesquins avec l’équipe d’Algérie.

Une bonne nouvelle avant la coupe du monde ?

Habitué des terrains européens, Brahimi a fait parler son talent de dribbleur dans tous les championnats où il est passé. De Rennes à Porto en passant par Grenade, l’ailier gauche algérien était le meneur de jeu de toutes ses équipes. Son transfert en 2019 à Al Rayyan était une surprise pour ses fans.

Le Fennec était dans le viseur du championnat d’Europe et d’Angleterre Liverpool FC, l’entraineur allemand Jürgen Klopp cherchait un ailier de percussion pour renforcer son effectif. C’est finalement sur les terrains du pays du Golfe que Brahimi a laissé libre cours à son talent, lui qui était le grand espoir des centres de formation en France.

À l’heure actuelle, le championnat du Qatar s’apprête à baisser le rideau. L’international algérien aura le temps de négocier et de faire le meilleur choix pour sa carrière. Selon Foot Mercato, Brahimi ne se ferme aucune porte et étudiera toutes les propositions, rester au Qatar ou renouer avec l’ambition européenne, Brahimi ne semble pas pressé et compte bien choisir une aventure qui sera à son avantage pour un éventuel retour dans le 11 de Belmadi.