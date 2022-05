Équipe d’Algérie : vers la fin de l’aventure pour 10 joueurs ?

Après l’échec du 29 mars dernier, l’heure des adieux sonne en équipe d’Algérie. Le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a opté pour un rajeunissement de son effectif pour le début de son second mandat à la tête de la barre technique des Verts.

La mauvaise saison du gardien du FC Metz, Alexandre Oukedja, s’est soldé par la non-convocation en sélection algérienne. Oukedja n’a jamais réussi à déloger l’incontournable Rais M’bolhi et a, en outre, perdu sa place de titulaire au sein de la formation du club messin. Ce qui a forcément impacté ma décision du coach Belmadi.

Taulier de la défense algérienne, Djamel Benlamri, semble être loin des plans du sélectionneur Belmadi pour les prochaines échéances. Agent libre depuis son bref passage au Qatar, l’ancien central de la JS Kabylie peine à retrouver son niveau habituel.

Autre joueur qui devrait quitter le navire des Verts est Mahdi Tahrat. Le champion d’Afrique 2019, et malgré les nombreuses entrées en jeu avec l’équipe d’Algérie, ne s’est jamais instauré définitivement dans le 11 type de Belmadi. Le joueur de 32 ans tournerait donc la page de la sélection algérienne en comptant 15 sélections en équipe première et 4 avec les A prime.

Pour les deux premières journées de la phase qualificative à la CAN 2023, le sélectionneur Belmadi a écarté le milieu de terrain Adlène Guedioura. Malgré ses prestations en D3 anglaises, la retraite internationale pour le joueur est de plus en plus proche. Guedioura aura marqué son passage en équipe nationale, lui qui fut la valeur sûre en milieu de terrain algérien.

Dans la lignée des prestations de Guedioura, Sofiane Feghouli devrait tirer sa révérence prochainement. L’âge semble avoir raison sur la combativité et le dévouement de l’ancien capitaine des Verts. Avec 19 buts en 76 sélections, le joueur du Galatasaray aura accompli l’un des parcours les plus prolifiques avec la sélection algérienne.

La sélection de trop pour ces joueurs ?

Promis à être la relève en milieu du terrain algérien, Haris Belkabla et Farid Boulaya devraient connaître le même essor en équipe d’Algérie. Les deux milieux de terrain n’ont eu aucune fulgurances qui leur permettrait d’espérer conquérir une place dans le 11 national. Des contre-performances qui ne seraient pas aux services de ces joueurs pourtant prometteurs.

Des promesses, Yacine Brahimi les aura tenues en sélection algérienne. Véritable maître du jeu durant une grande partie de sa carrière internationale avec les Verts, l’ancien joueur du FC Porto ne devrait pas dépasser ses 60 sélections avec l’équipe première de l’Algérie. L’ailier du club d’Al Rayyan est relégué au second plan depuis la révélation de Youcef Belaïli.

Le sélectionneur Belmadi donne un signe définitif quant à la suite de la carrière de certains joueurs avec l’équipe d’Algérie. Le coach algérien n’a pas compté sur l’attaquant d’Al Saad, Baghded Bounedjah, pour la seconde fois depuis la CAN 2021. La disette de buts a vraisemblablement été la principale raison de son écart malgré son rôle dans le schéma des Fennecs. Son remplaçant lors du dernier stage de l’équipe d’Algérie, Ishak Belfodil, devrait emprunter le même chemin que son prédécesseur.

L’attaquant du Hertha Berlin clôturera sa carrière internationale en comptant 2 buts avec l’équipe d’Algérie. Entre une fin carrière prolifique et de multiples occasions non-saisies, la liste de Belmadi pour le prochain rassemblement des Verts inaugure le second mandat du technicien algérien. Un mandat qui prend l’étoffe de la jeunesse et qui a pour but de reconquérir les sommets africains.