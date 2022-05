Equipe d’Algérie : une nouvelle destination se précise pour Bedrane

En fin de contrat avec l’Espérance de Tunis, Abdelkader Bedrane devrait quitter le club. Il est possible qu’il aille tenter une nouvelle expérience en championnat saoudien, puisqu’il est proche de signer un contrat en faveur du Damac FC. Il est bien parti pour évoluer dans la même équipe que ses compatriotes Mustapha Zeghba, Farouk Chafaï et Hilal-Larbi Soudani.

Après trois saisons passées à l’ES Tunis, Abdelkader Bedrane s’apprête à quitter le club phare de la capitale tunisienne. Libre de tout engagement à partir du mois de juin prochain, il pourrait tenter une nouvelle expérience dans un championnat des pays du Golfe.

Ses bonnes performances avec l’Espérance de Tunis et la sélection nationale, avec laquelle il s’est imposé comme titulaire, le défenseur international algérien attise les convoitises de plusieurs clubs arabes. Mais il serait plus proche d’une signature avec le club Saoudien Damac FC. Il a donné son accord de principe pour le rejoindre à partir de l’été prochain et il ne reste que la signature, qui devrait être faite dans les jours à venir, rapportent plusieurs médias tunisiens.

4e Algérien de Damac ?

Selon le média tunisien «Nessma Sport», le gardien de but Mustapha Zeghba était derrière les négociations entre les responsables du Damac FC et Abdelkader Bedrane, dans la mesure où il s’agit de son ami et ex-coéquipier à l’ES Sétif. Le portier international aurait également incité celui qui a disputé la double-confrontation des barrages face au Cameroun le mois de mars dernier, de le rejoindre à Damac en championnat saoudien.

Dans le cas où l’arrivée de l’enfant de Blida à Damac FC se concrétise, il sera le quatrième joueur algérien au sein de la formation saoudienne, qui compte déjà les trois internationaux Mustapha Zeghba, Farouk Chafaï et Hilal-Larbi Soudanais.

Considéré comme l’une des pièces maîtresses au sein de la sélection nationale et l’un des joueurs compétitifs, Abdelkader Bedrane sera, sauf mauvaise surprise, retenu pour le prochain stage des Verts, en prévision des deux premières journées des éliminatoires de la prochaine coupe d’Afrique des nations, qui aura lieu en Côte d’Ivoire en 2023, respectivement face à l’Ouganda et la Tanzanie, le 4 et le 8 juin prochains.