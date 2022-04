Équipe d’Algérie : une décision importante pour l’avenir de Belmadi

L’avenir du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, sur le banc de l’équipe d’Algérie est de plus en plus clair à présager. Après un silence radio qui commence à prendre de l’ampleur, la nouvelle du prolongement de contact de l’entraîneur algérien avec la fédération locale ne devrait pas tarder à être connu.

Selon la presse algérienne, Belmadi est bel et bien partant pour prolonger l’aventure sur la barre technique des verts. Les tabloïds algériens affirment que la fédération algérienne annoncera la nouvelle dans les heures à venir sur le site internet de la FAF. Ce qui va dans le sens de plusieurs déclarations officielles qui laissaient entendre que le poste du sélectionneur national ne serait que pour Belmadi.

Le coach algérien prenait son temps à réfléchir pour faire mûrir sa décision. Une décision qui ne sera pas pour déplaire aux supporters algériens qui ont soutenu le champion d’Afrique 2019 malgré les difficultés qui ont éjecté l’équipe d’Algérie des sommets africains. Néanmoins, la confiance en la personne du coach ne s’est jamais égratignée.

Belmadi a conquis les cœurs des Algériens en remportant une coupe d’Afrique qui faisait défaut à l’équipe d’Algérie depuis 1990. Un jeu alléchant et une discipline sans faille, le niveau des verts n’a pas laissé les spécialistes du football mondial sans indifférence.

Un retour vers le futur

L’équipe d’Algérie a été l’ombre d’elle-même lors de l’année 2022. Une élimination dès le premier tour de la phase finale de la coupe d’Afrique et un échec à 10 secondes du mondial, tel a été le bilan de cette année désastreuse pour les hommes de Belmadi.

Mais, avec l’annonce imminente de la nouvelle, le sélectionneur algérien semble déterminé à renouer avec les joies des années précédentes. Cette mission ne tardera pas à commencer puisque les verts accueilleront la sélection de l’Ouganda dès cet été. Un accueil qui sera le plus dans le nouveau domicile des verts.

En effet, la fédération algérienne de football avait opté pour le choix de recevoir les adversaires de l’équipe d’Algérie au nouveau stade d’Oran. Plus moderne et sophistiqué, le stade de Bir El-Djir sera le théâtre d’une opération qui a pour but de sortir l’équipe d’Algérie de cette crise qui dure depuis plusieurs mois. Cela passera forcément par une qualification à la prochaine CAN qui aura lieu en terre ivoirienne l’année prochaine.