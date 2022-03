Équipe d’Algérie : un vrai problème de gardien de but pour Belmadi ?

La date de la première confrontation de l’équipe d’Algérie approche à grandes enjambées. La situation des joueurs est la principale préoccupation des spécialistes avant le premier rassemblement des verts. Dans sa dernière conférence de presse après le retour en Algérie, le sélectionneur Djamel Belmadi a laissé entendre qu’un changement aura lieu dans l’effectif qui a participé à cette CAN 2022 catastrophique.

Le poste de gardien de but serait-il concerné par ce changement ? Il faut dire que la situation du principal portier de l’équipe d’Algérie, Raïs Mbolhi, n’est pas la plus rassurante qu’il soit. Le gardien algérien semble être l’ombre de lui-même avec son club saoudien. En mauvaise posture dans le championnat local, l’équipe de l’Ettifaq s’attribue le prix de La défense la plus faible du championnat de l’Arabie Saoudite avec 36 buts encaissés en 21 matchs, un ratio qui n’est pas dû complètement à la prestation de Raïs Mbolhi.

Force est de constater que l’équipe de l’équipe de l’Ettifaq est munie d’une défense très fébrile qui ne facilite pas la tâche du champion d’Afrique 2019. Mauvais alignement, incompréhension entre les défenseurs et manque de vitesse, les buts enchaînés par l’Ettifaq sont souvent dû à des erreurs de débutants. Ce qui n’aide pas forcément le gardien des verts, lui qui assurait les cages des de l’équipe d’Algérie même en étant sans équipe.

Faut-il vraiment s’inquiéter pour le poste du gardien de but ?

Durant ces trois années à la tête de l’équipe d’Algérie, les hommes de Djamel Belmadi n’ont pas eu à défendre beaucoup et à se replier défensivement. Les Fennecs ont prôné un jeu de possession qui leur a éludé de penser à être regroupés derrière et d’attendre les attaquants adverses. Le public algérien se rappelle des matchs où le gardien de but algérien ne pointait pas le bout de son nez sur l’écran tellement le jeu était dominé par les verts.

Lors de la dernière coupe arabe 2021, l’équipe A’ de l’Algérie a compté sur les services de Raïs à plusieurs reprises pour arriver sur le podium de la compétition. Mais le petit bémol est que même dans une équipe qui se veut différente de l’équipe A, l’Algérie ne trouve toujours pas un remplaçant à Mbolhi. Ni Alexandre Oukedja ni les gardiens de but du championnat algérien n’ont réussi à être une concurrence sérieuse pour le gardien de l’Ettifaq.

Ce qui pourrait être problématique pour les prochaines échéances. Oukedja ne vit pas ses plus beaux jours à Metz. Largué au second plan cette saison, le numéro deux algérien ne trouve pas son temps de jeu habituel et semble avoir l’habitude d’être toujours le numéro 2 même avec son équipe. Ce qui ne sera pas bénéfique pour celui qui a aspiré à être la relève d’un gardien qui a fait des prestations dignes d’un gardien de classe mondiale.

Belmadi ne se décourage pas

Le sélectionneur algérien a souligné une faillite collective lors de la dernière CAN. L’équipe de l’Algérie a été mauvaise dans tous les secteurs et n’a pas maîtrisé son sujet. Face au Cameroun, Belmadi compte redonner des ailes à son équipe et ouvrir une nouvelle page. Le sélectionneur algérien reste convaincu que ses hommes peuvent revenir avec un nouveau visage face aux Lions Indomptables.

Belmadi garde confiance en ses joueurs, croit en eux et ne pointe jamais du doigt un seul poste où un joueur en particulier. Ce qui peut donner une idée sur la manière dont il pense et préparer son match. Quant au gardien de but, si elle retrouve son niveau collectif habituel, l’équipe d’Algérie ne serait pas en danger au moins pour les deux prochaines rencontres. Certes, un bon gardien de but est primordial quand on aspire à être mondialiste, mais le collectif peut impacter aussi le rendement de ce dernier.