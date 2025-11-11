Equipe d’Algérie : un joueur quitte le stage des Verts

Outre Ramy Bensebaini et Farès Chaïbi, un autre forfait a été annoncé du côté de l’équipe d’Algérie. Il s’agit de Mohamed-Amine Tougaï, qui a été autorisé à quitter le stage des Verts.

Le défenseur central Mohamed Amine Tougaï manquera les deux prochaines rencontres amicales de la sélection nationale face au Zimbabwe, le 13 novembre, et contre l’Arabie Saoudite, le 18 du même mois. Le joueur de l’Espérance de Tunis, touché physiquement, a été contraint de déclarer forfait après avoir été examiné par le staff médical de l’équipe nationale. Les résultats des examens ont révélé une blessure qui nécessite quelques jours de repos et de soins adaptés, a annoncé la Fédération algérienne de football sur son site officiel cet après-midi.

En accord avec le sélectionneur national Vladimir Petković, il a été décidé de libérer le défenseur afin qu’il puisse regagner son club et poursuivre sa convalescence dans les meilleures conditions. Le technicien bosniaque n’a pas souhaité prendre le moindre risque, préférant préserver son joueur pour les prochaines échéances officielles.

Ce forfait s’ajoute à ceux de Farès Chaïbi et Ramy Bensebaini, également blessés. Ce qui complique quelque peu la tâche du sélectionneur dans la composition de son onze, notamment sur le plan défensif.

Importance des matchs amicaux

Ces deux rencontres amicales revêtent pourtant une importance particulière pour Petković, qui cherche encore à peaufiner les automatismes de son groupe et à évaluer plusieurs éléments avant le retour des compétitions officielles. Le coach devra désormais s’appuyer sur d’autres options défensives, notamment les jeunes joueurs convoqués pour l’occasion, afin de tester de nouvelles associations dans la charnière centrale.

Même si ce contretemps tombe mal pour Tougaï, le staff technique espère le récupérer rapidement en pleine possession de ses moyens en prévision de la Coupe d’Afrique des nations-2025, où son expérience et sa rigueur défensive seront précieuses.

1er entrainement des Verts à Djeddah

La sélection nationale est à pied d’œuvre à Djeddah. Elle a entamé hier soir sa première séance d’entraînement en prévision du match amical qui l’opposera au Zimbabwe, ce jeudi à 17h30 (heure algérienne).

La séance, qui s’est déroulée à partir de 21h sur le terrain annexe du stade Roi-Abdallah, a été plutôt légère. Les joueurs ayant disputé une rencontre avec leurs clubs la veille ont suivi un programme spécifique de récupération, alors que le reste du groupe s’est consacré à des exercices techniques avec ballon.

Le groupe n’était toutefois pas encore au complet, plusieurs éléments étant encore attendus dans la soirée. L’ensemble de l’effectif devrait être réuni pour la séance prévue ce mardi, qui marquera le véritable coup d’envoi de la préparation de cette double confrontation amicale.

