Équipe d’Algérie : un entraîneur algérien fait l’éloge des Verts

Après une entrée en lice réussie pour l’équipe d’Algérie, l’entraîneur du Mouloudia d’Oran, Abdelkader Amrani revient sur la performance des hommes de Djamel Belmadi.

Invité sur une émission de la radio algérienne, le technicien algérien n’a pas fait dans la demi-mesure et a fait part de sa satisfaction quant aux résultats de l’équipe d’Algérie lors des deux rencontres disputées face à l’équipe de l’Ouganda et l’équipe de la Tanzanie, « c’est une performance satisfaisante que viennent de réaliser certains joueurs algériens. Je salue la démarche de Djamel Belmadi qui a su mobiliser son effectif après la période difficile que l’équipe d’Algérie a vécu. Il faut dire que les joueurs les plus expérimentés n’ont ps ménagé d’effort pour aider à aboutir à cela. » dit-il lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale.

Amrani a tenu à féliciter le sélectionneur Belmadi en le qualifiant de « courageux quant à ses choix lors de cette fenêtre internationale » ajoute-t-il.

Des espoirs pour le futur ?

L’entraîneur quadruple champion de la coupe d’Algérie a manifesté son optimisme en ce qui concerne le futur de l’équipe d’Algérie, « les jeunes joueurs nouvellement sélectionnés ont un potentiel qui pourrait être une arme redoutable pour la période à venir. » déclare-t-il.

En bon suiveur du déroulement des matchs de la sélection algérienne, Amrani a fait l’éloge de certains joueurs, « la charnière centrale composée d’Aissa Mandi et d’Ahmed Touba a été bonne. Mandi évolué dans l’aspect de la communication avec ses coéquipiers et le profil polyvalent de Touba permet de l’utiliser dans différents postes sur le terrain. » explique-t-il.

Abdelkader Amrani a enchaîné son analyse en expliquant que « Bedrane a acquis l’expérience nécessaire pour les matchs africains. Désormais, il joue avec confiance. Bilal Brahimi a un énorme potentiel, son penchant pour l’attaque est à suivre de près. » ajoute-t-il.

Finalement, l’entraîneur du MC Oran a conclu son intervention en disant « si ces joueurs seraient manager de la meilleure des façons, ils pourraient être déterminants pour l’avenir de l’équipe d’Algérie. » finit-il par dire.