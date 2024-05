Equipe d’Algérie : un club de Ligue 1 annonce la convocation de son joueur par Petkovic

Ayant célébré sa première convocation lors du dernier rassemblement, Mohamed-Amine Madani sera reconduit pour le prochain stage de l’équipe d’Algérie. C’est son club, le CS Constantine, qui a annoncé cet après-midi avoir reçu la convocation du joueur.

C’est dans deux semaines que l’équipe d’Algérie va entamer le stage du mois de juin. Ce dernier sera ponctué par les deux matchs face à la Guinée et l’Ouganda, respectivement le 6 et le 10 juin prochains, dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026. On connait d’ores et déjà un des joueurs locaux qui feront partie de la liste que va dévoiler le sélectionneur national Vladimir Petkovic.

En effet, il s’agit de Mohamed-Amine Madani. C’est son club, le CS Constantine, qui a annoné la nouvelle. “Le défenseur Mohamed-Amine Madani a reçu une convocation en équipe d’Algérie pour prendre part aux deux matchs face à la Guinée et l’Ouganda, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026, du 3 au 11 juin 2024. Bonne chance au joueur du Doyen”, a écrit le club phare de Constantine sur sa page facebook officielle.