Equipe d’Algérie : un cadre quitte le stage

Le tournoi amical FIFA, qui se déroulera en Algérie, va débuter demain. L’équipe d’Algérie sera privée d’un cadre qui a quitté le stage en raison d’une blessure.

C’est au milieu de la semaine en cours que la sélection nationale a entamé le stage du mois de mars. Elle s’apprête à faire son entrée en lice dans le tournoi amical FIFA à partir de demain, où elle affrontera à l’occasion la Bolivie, au stade Nelson Mandela à 22h.

Pour ce tournoi amical, le sélectionneur national sera privé des services d’Ismael Bennacer. En effet, le milieu de terrain de l’AC Milan a été autorisé à quitter le stage en raison d’une blessure. « Le milieu de terrain, Ismail Bennacera été autorisé, ce mercredi, à quitter le lieu de regroupement des Verts par le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, en raison de petites douleurs. Après avoir été examiné par le staff médical et pour ne pas prendre le moindre risque, il a été décidé, en concertation avec le coach national, de le libérer et lui permettre de rejoindre son club, l’AC Milan pour poursuivre les soins ». A annoncé la FAF hier soir sur son site officiel.

« Rappelons que le coach national, Vladimir Petkovic avait appelé en renfort le joueur de Charleroi, Adem Zorgane, qui a rallié le CTN de Sidi Moussa lundi dernier ». Ajoute le communiqué.

Travail technico-tactique pour le troisième entrainement

Poursuivant leur stage de préparation, les joueurs de l’équipe nationale avaient rendez-vous, hier soir, avec une troisième séance d’entrainement au centre technique national de Sidi Moussa (CTN). Une nouvelle séance technico-tactique plus intense cette fois-ci que celle de la veille, en présence de 28 joueurs sur le terrain et sous la conduite du coach national, Vladimir Petkovic et ses assistants.

Pas encore à 100% de ses moyens physiques, le sociétaire de l’Olympique Lyonnais, Saïd Benrahma, a eu droit à un programme d’entrainement spécifique. Quant à son compère de l’OGC Nice, Hicham Boudaoui, s’est contenté une nouvelle fois d’un travail à la salle de gym.

Pour sa part, touché par une forte grippe, Houssem Aouar qui n’a pu rallier le regroupement des Verts lundi dernier, est attendu ce jeudi au CTN de Sidi Moussa.

Les Verts s’entraineront une dernière fois ce jeudi soir avant d’affronter la Bolivie vendredi à partir de 22h au stade Nelson Mandela de Baraki.

Enfin, il y’a lieu de noter qu’avant le début de cette séance de mercredi, les joueurs ont fêté sur le terrain, l’anniversaire de deux de leurs coéquipiers, en l’occurrence Zinedine Belaïd, qui a soufflé sa 25e bougie, et Mohamed-Amine Madani, 31 ans, en ce 20 mars 2024.