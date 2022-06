Equipe d’Algérie : un binational aurait opté pour les Verts

Le milieu de terrain prometteur Yacine Adli aurait opté pour la sélection nationale algérienne. Il pourrait être l’une des nouveautés du prochain stage dont a parlé Djamel Belmadi lors de sa dernière sortie médiatique.

Lors de son interview accordée au site officiel de la FAF, Djamel Belmadi a confirmé que de nouveaux joueurs ont pris la décision de rejoindre la sélection nationale algérienne. Ces derniers, devraient être convoqués pour le prochain stage le mois de septembre prochain. «Il y a eu des réflexions, des choses qui se font avec le temps, des prises de décisions qui arrivent un peu plus sur le tard. On n’est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit, on est là pour faire en sorte que cette équipe nationale soit la meilleure possible jour après jour. ». Dira-t-il

« J’ai endossé cette pression, celle où l’on disait qu’on ne voyait pas qui était bon, qui était susceptible de renforcer cette équipe nationale, comme si nous, on ne le savait pas… Mais on ne parle pas. On n’est pas là à raconter nos vies tous les jours, on travaille tous les jours en revanche. On en récolte les fruits aujourd’hui. Les discussions sont un peu plus précises, et elles tendent vers des décisions qui iront dans ce sens, et des joueurs nous rejoindront à terme, peut-être en septembre, ou au mois de mars. Il y a une vraie évolution dans la décision de nous rejoindre ». A-t-il révélé.

Il faut dire que sa déclaration a ouvert aux spéculations sur l’identité des joueurs qui renforceront les Verts lors du prochain stage. Mais une chose est sûre, de nouveaux éléments sont attendus à partir du mois de septembre.

Adli a-t-il opté pour l’Algérie ?

Yacine Adli pourrait être l’une des nouveautés lors du prochain stage dont a parlé Belmadi. Un jeune milieu de terrain que les observateurs lui prédisent un avenir prometteur.

Selon le site «Girondin4ever», le joueur franco-algérien aurait opté pour l’Algérie. Il aurait même dû être présent lors du dernier stage. Mais un problème administratif l’aurait empêché de célébrer sa première sélection avec les Fennecs. Il pourrait être présent lors du prochain stage du mois de septembre prochain, ajoute la même source.

Yacine Adli (22 ans), a fait sa formation au PSG. Il a également fait toutes les sélections françaises. En été 2021, il a été recruté par l’AC Milan, avant d’être prêtés pour les Girondins de Bordeaux lors de la saison écoulée. Un milieu de terrain doté d’un grand gabarit et qui jouit d’un énorme potentiel. En attendant que sa convocation soit confirmée, il pourrait être un renfort de taille pour la bande à Djamel Belmadi.