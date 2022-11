Equipe d’Algérie : un autre binational opte pour les Verts

L’ailier droit de Niort, Bilal Boutobba, affiche ouvertement sa grande ambition de représenter la sélection nationale algérienne sur le niveau international. Auteur de bonnes performances en Ligue 2 française, il pourrait être suivi par Djamel Belmadi.

En absence de bons joueurs évoluant dans le championnat national, Djamel Belmadi va jeter son dévolu sur la piste des binationaux pour renforcer la sélection nationale en vue des prochaines échéances. Le prochain stage en mois de novembre pourrait être marqué par deux renforts de taille. Il s’agit, en effet, du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar et du latéral gauche de Wolverhampton Rayan Ait-Nouri. Les deux joueurs auraient changé leur nationalité sportive et pourraient bien être les nouveautés lors du prochain regroupement.

En plus du milieu de terrain de l’UC Sampdoria, Mehdi Léris, un autre binational a affiché ouvertement son ambition de représenter l’Algérie sur le niveau international. Bilal Boutobba, puisque c’est de lui qu’il s’agit, souhaiterait être retenu en sélection nationale. «J’aimerais jouer pour l’Algérie. Depuis le mondial 2014, j’ai accroché avec l’Équipe Nationale. Là encore récemment, l’élimination face au Cameroun pour le Mondial, j’en ai pleuré, j’étais dégoûté, je n’en revenais pas…». A-t-il déclaré à beIN Sports.

Et d’ajouter : « Mon lien familial en Algérie est fort. J’allais régulièrement à Annaba et à Souk-Ahras lorsque j’étais enfant. Si je porterai le maillot de mon pays, ce serait une grande fierté pour moi ».

Est-t-il capable d’apporter un plus ?

Agé de 24 ans, Bilal Boutobba est un international français U17 et U20. Il est issu de du centre de formation de l’Olympique de Marseille. Ensuite, il est allé monnayer son talent à la Liga Espagnole avec le FC Séville. Mais il reste coincé en équipe réserve. De retour en France pour rebondir, il opte pour Montpellier. Mais il se contente du rôle de l’éternel remplaçant.

C’est à Niort (D2 française) qu’il aura la chance de faire valoir ses grandes qualités. En effet, et depuis son arrivée chez les « Chamois », il monte en puissance. Pour sa première saison (2020-2021), il a inscrit 3 buts et délivré 6 passes décisives dans 35 matchs joués. Cet ailier droit de métier confirme lors de la saison 2021-2022. Il a inscrit 7 buts et délivré 7 passes décisives dans 37 matchs joués.

Il faut dire que le joueur est sur une courbe ascendante impressionnante. Depuis l’entame de la saison en cours, il est déjà en son 6e but dans 12 apparitions.

Ainsi, ses statistiques plaident en sa faveur. Il pourrait être suivi par le sélectionneur national Djamel Belmadi en vue de le retenir lors des prochains rendez-vous.