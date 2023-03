Équipe d’Algérie U23 : les Verts calent face au Ghana dans leur course aux JO

Au bout d’un match qui a réservé ses secrets pour les derniers instants, l’équipe d’Algérie U23 s’est séparé sur un score de parité, 1-1, avec son homologue ghanéenne.

En effet, pour le compte du match aller du 3e et dernier tour éliminatoire de la Coupe d’Afrique des Nations U23, la sélection algérienne de football s’est contenté d’un match nul et va devoir jouer son destin lors du match retour, à Kumasi.

Ne réussissant pas à prendre une bonne option sur la pelouse du stade d’Annaba, l’Algérie a évité le pire vu la physionomie du match. Ainsi, la domination de l’équipe du sélectionneur national, Noureddine Ould Ali, n’a pas été conjuguée.

Même si les joueurs algériens tenaient le ballon, la cage de l’équipe du Ghana semblait loin. Suite à une première période qui s’est soldé sur le score de 0-0, les deux équipes ont dû attendre les dernières minutes de la deuxième partie du match pour passer à la vitesse supérieure.

En effet, bénéficiant d’un penalty à la 78e minute, les Verts ont gâché l’opportunité de prendre l’avantage à leur faveur. Les coéquipiers de Monsef Bekrar ont été punis peu après le penalty raté suite à un long tir qui a trompé le portier algérien, Teddy Boulhedni, pour se loger dans les filets de l’équipe d’Algérie.

Malgré ce but concédé dans les derniers instants de la rencontre, les Algériens ont continué de pousser jusqu’à l’obtention d’un autre penalty à la 90+1. Cette fois, l’exercice du tir au but sourit aux algériens qui ont égalisé au bout d’un match dont le second acte se déroulera mardi prochain sur le terrain des Ghanéens.



Algérie 1-1 Ghana : « Ce n’est pas un mauvais résultat » Ould Ali

Même si le résultat nul n’était pas pour faire les affaires de l’équipe d’Algérie U23, le sélectionneur algérien, Noureddine Ould Ali, garde son optimisme et insiste pour que les joueurs ne baissent pas les bras.

Ainsi, lors de la conférence de presse d’après match, Ould Ali a dit, « J’ai dit à nos joueurs que le match nul ici à domicile n’est pas un mauvais résultat. Tout reste à jouer encore à l’extérieur. » explique-t-il à la presse nationale.

Déterminé, Ould Ali a indiqué que le chemin de la victoire à Kumasi passe par « un jeu héroïque que nous devons livrer pour espérer atteindre la phase finale de la CAN U23 » ajoute-t-il.

Finalement, le sélectionneur national a indiqué que, « les joueurs doivent être des guerriers pour arracher la qualification lors du match retour. Nous allons tout donner pour faire un résultat positif. » dit-il.

Dans leur course aux Jeux Olympiques, les Verts n’ont qu’une seule option lors du match retour, la victoire.